El ministro del Interior, Juan Carrasco, junto al comandante general de la PNP, César Cervantes, respondió sobre denuncia de indebida protección policial a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

Carrasco Millones reiteró que desde la Policía no salió ninguna disposición para resguardar a Vladimir Cerrón. En ese sentido, manifestó que serán “tajantes” en las sanciones que las investigaciones determinen.

“Nosotros no tenemos oficialmente ningún documento que acredite cualquier tipo de resguardo. Vamos a ser tajantes y muy drásticos para aquellas personas que pasan más allá de la ley y de las normas internas de la Policía ”, indicó luego de participar en el homenaje a Santa Rosa de Lima.

No obstante, Carrasco recalcó que dicha investigación debe seguir el debido proceso, ya que de no hacerlo, el responsable podría no ser sancionado.

“Como siempre lo he dicho, cada uno responde por sus actos. Hay que ver el tema del debido proceso, cuando no se sigue el debido proceso, cuando a alguien no se le notifica sobre algún proceso administrativo, definitivamente tiene otras medidas constitucionales que actúan y eso es perjudicial para el proceso administrativo que se le inicia, incluso hay casos donde son reincorporados luego de haber sido sancionados”, sostuvo.

“ Todo está en investigación, sin investigar, sin seguir el debido proceso, no podemos tener una postura , para eso hay autoridades competentes. Una vez que se investigue se pedirá una sanción, lo determinará la autoridad administrativa”, agregó.

Sobre el pedido de interpelación en su contra, fue claro al afirmar que no tiene problemas en acudir al Parlamento. “No me corro, nunca me he corrido a los retos, si el Congreso me llama, iré. Hay que tener en cuenta que hay comisiones, entonces lo primero que tendría que pasar es ir a dichas comisiones”, puntualizó.

