Mesías Guevara: “El voto de confianza no es recibir un cheque en blanco”

Algunos congresistas de Acción Popular han dicho que la bancada votará a favor de darle la confianza al gabinete de Guido Bellido, ¿esto es por un acuerdo del partido?

Mira, nosotros hace quince días tuvimos una reunión entre el comité político y los congresistas. El temperamento es el mismo: siguiendo la tradición, lo primero es escuchar como corresponde y luego evaluar dar el voto de confianza. En un partido como Acción Popular, ningún parlamentario puede decir apriori su voto.

Pero los ánimos son de otorgarlo.

Yo creo que sí, pero previamente hay que escuchar. El Congreso es un foro de debate. Dilucidar algunos cuestionamientos. Esa es la posición más seria.

Sudaca publicó un artículo que revela que la vicepresidenta Dina Boluarte buscó tender puentes con usted para obtener respaldo de Acción Popular en el voto de confianza.

Como gobernador tengo la obligación y la responsabilidad de articular con todos los ministerios y eso tengo que hacerlo cada vez que voy a Lima. Me he reunido con el ministro de Transportes, Vivienda y Salud. Y de manera informal con el ministro de Justicia. También saludé al ministro Óscar Maúrtua.

¿Pero si hablaron sobre el voto de confianza?

Yo no me he reunido para conversar sobre temas políticos, fueron temas de mi región. El Ministerio de Inclusión Social maneja varios programas sociales. Ahí le plantié que debería convocarse al Acuerdo Nacional y que el presidente debería firmar los acuerdos. Y eso se produjo el viernes.

Independiente de lo que suceda el jueves, ¿el presidente debe cambiar a sus ministros?

Yo dije en su momento que el presidente no está obligado a cambiar por presión del Congreso, pero por un gesto democrático, si él tiene que hacer ajustes, a buena hora. Ya cambiaron al canciller Héctor Bejar.

Se lo pregunto porque trascendió estos días que el presidente iba a hacer ajustes en su gabinete.

Todo funcionario, de diversos niveles, está sujeto a evaluación y los ministros no son la excepción. Ellos están en evaluación.

¿Qué opina sobre la relación de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón? ¿Está bien que Cerrón diga que el gobierno debe responder al partido?

El presidente Castillo pertenece a Perú Libre y, por lo tanto, debería haber una estrecha coordinación. Sin embargo, el que toma las decisiones es el presidente de la República. Cuando fueron los gobiernos de Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua, sucedía eso. En esta oportunidad también deberían hacer lo mismo, él (Castillo) tiene que liderar.

¿Pero cree que Cerrón tiene influencia en las decisiones del gobierno?

Por los comentarios que veo hacia fuera daría esa sensación, pero cuando ya estamos dentro del gobierno, creo que el presidente Castillo está buscando más autonomía. Ahí tiene que primar el concepto de la interdependencia y el gobierno es autónomo. Bajo esos conceptos deberían moverse ambos.

Dicen que usted es muy cercano al presidente, no solo porque ambos son de Cajamarca.

Lo que pasa es que con el profesor nos conocemos hace tiempo. Ambos hemos compartido evaluaciones, hemos discutido sobre cómo debe ir la región.

Si le proponen integrar el gabinete, ¿acepta?

Yo soy militante de Acción Popular y mi partido es de oposición. Tendría que pedir autorización para asumir otros cargos.

¿Confía en el premier Guido Bellido?

No lo conozco ni como premier ni como persona. Solamente una vez nos hemos estrechado la mano, pero no conozco sus credenciales políticas y morales.

Entonces, si no conoce sus credenciales, ¿por qué está a favor del voto de confianza?

Lo que pasa es que yo estoy a favor de la confianza porque debe buscarse la estabilidad política del país. Con el voto de confianza no termina el control político. Recibir el voto de confianza, no es recibir un cheque en blanco. Van a estar sujetos (los ministros) a interpelaciones y censuras.

El Acuerdo Nacional ha propuesta eliminar la vacancia presidencial y la cuestión de confianza para equilibrar la relación entre el Ejecutivo y Congreso. ¿Es una propuesta adecuada en estas circunstancias?

Todo lo que signifique sacar obstáculos, pero el control político tiene que permanecer en el equilibrio de poderes.