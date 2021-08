El ministro de Trabajó, Iber Maraví, negó haber participado en presuntos actos terroristas durante la década de los 80, como así lo señalan atestados policiales de la época en los que aparece su nombre.

“ Yo no tengo ninguna investigación por terrorismo . Tendría que preguntarle a la justicia de entonces por qué pusieron mi nombre y por qué después eso no procedió y finalmente de esos procesos yo he salido libre. Repito, no tengo ninguna sentencia”, señaló Maraví tras concluir su participación en el Gore Ejecutivo.

Maraví señaló que el hecho que su nombre aparezca en un atestado policial, no significa que sea culpable. En ese sentido, indicó que él ha llevado su vida de manera normal.

“Si a mí me han declarado no habido esa no es mi responsabilidad. Lo cierto es que cuando yo he estado viviendo con absoluta normalidad en la ciudad de Ica, nunca he recibido ninguna notificación ni escrita ni verbal. En el año 81 y 82 yo estaba viviendo en Ica ”, acotó.

Asimismo, Maraví aseguró que no renunciará porque no quiere darle el gusto a la “ultraderecha”, sector que él acusa de estar propalando estas versiones en un afán por desprestigiarlo.

“Esto es muestra del odio que tiene alguna prensa y algún sector político por desprestigiarme. ¿Por qué voy a renunciar? Eso sería darle el gusto a la ultraderecha . Yo soy totalmente respetuoso de las decisiones del presidente y (si decide su salida) lo tomaré con la total humildad”, expresó.

Finalmente, el ministro relató que conoció en Ayacucho a Edith Lagos, aunque condenó toda acción terrorista. “ No tengo ninguna cercanía, la conocí porque Ayacucho no es muy grande, la conocí como estudiante de secundaria . La justicia dice que ha participado (en actos terroristas) y yo condeno las acciones de Sendero Luminoso”, sentenció.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.