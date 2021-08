Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú, se pronunció respecto al gabinete ministerial, encabezado por Guido Bellido, y reiteró que está en contra de brindarles la confianza el próximo jueves 26 de agosto.

Anderson enfatizó en que la mejor manera de apoyar al país sería que el presidente del Consejo de Ministros presente su renuncia y sea reemplazado por otro funcionario.

“ Yo creo que la mejor forma de colaborar en estos momentos sería que el señor Guido Bellido dé un paso al costado . Él ha fracaso estrepitosamente en la tarea que seguramente le encomendó el presidente de la República de constituir un gabinete que respondiera a los principios que el propio presidente anunció”, señaló en diálogo con RPP.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que Pedro Castillo prometió un gabinete diferente al actual. En ese sentido, también recordó que no hay paridad de género en la conformación.

“ Él prometió un tipo de gabinete diferente, no dijo que nos daría un gabinete de unidad nacional, de todas las sangres, sin ideologías, de los mejores . No dijo paritario, pero yo hubiera esperado que fuera un gabinete del siglo 21 y no uno del siglo 19″, manifestó.

“Es un gabinete fallido. Desde un inicio no ha sido un factor de unidad, su composición además revela una tremenda falta de criterio a la hora de escoger a los ministros, no que no tienen ninguna experiencia ni ningún liderazgo en sus sectores”, agregó el congresista de Podemos Perú.

Voto de confianza

Respecto al voto de confianza, Carlos Anderson aclaró que desde la bancada de Podemos Perú aún no han definido la posición que tomarán como agrupación.

“ Todavía no (definimos una posición), yo espero que nos reunamos mañana miércoles o el jueves durante la mañana para discutir el tema . Yo he anunciado mi decisión de no darle la confianza al gabinete encabezado por el señor Bellido”, detalló.

