Juan Carrasco: “Mi designación como ministro cumple todos los requisitos”

El ministro del Interior, Juan Carrasco, anunció que está dispuesto a entablar una conversación con el Congreso de la República sobre su designación como uno de los miembros del gabinete que preside Guido Bellido.

“ Mi designación como ministro cumple todos los requisitos. No existe ninguna incompatibilidad de mi parte ... Somos fiscalizados por el Congreso y vamos a asistir las veces que sea necesario y responder las dudas que haya en torno a esta gestión”, manifestó a TV Perú.

Su declaración surge a raíz de la controversia por haber asumido un alto cargo público siendo fiscal provincial. Por ello, descartó haberlo hecho sin antes renunciar a la Fiscalía de la Nación.

Cabe resaltar que la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) abrió una investigación en su contra para determinar si no cometió alguna inconducta informal.

El último 2 de agosto el representante del Mininter sostuvo haber presentado su renuncia al puesto de fiscal de Lambayeque para cumplir con el encargo del presidente Pedro Castillo.

“Yo ya he renunciado a mi cargo como fiscal, ya he renunciado y para dar tranquilidad... Hoy (renuncié). Ya no soy fiscal, seguiré al frente de la cartera del Interior”, expresó ese día a la prensa.

Congreso debate mociones contra ministros

El pleno del Congreso debate este jueves mociones contra cuatro ministros, entre ellos Carrasco Mirones, a una semana del pedido de confianza.

El objetivo del recurso sería que el titular de la cartera del Interior informe sobre la inspección de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la Dirección contra el Terrorismo PNP (Dircote).

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.