El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, respondió a las acusaciones de la parlamentaria Norma Yarrow, quien aseveró que fue “hostigada políticamente” por parte del almirante en retiro. Aseguró que él “no maltrató a nadie” y que sus colegas legisladores pueden dar fe de ello.

“Si quieren saber cómo soy yo, pregunten a la gente que trabaja conmigo para que les diga. Pregunten ustedes a los congresistas cuando salgan qué opinión tienen de mí y se la darán. Mi vida es clara y transparente, no oculto nada. Digo las cosas de frente a todo el mundo, no tengo el temor de decirle nada a nadie. No maltrato a nadie y eso se lo pueden decir los que trabajan conmigo ahora y hace 30, 40 años ”, manifestó a la prensa en los exteriores del Palacio Legislativo.

Asimismo, Montoya Manrique indicó que su trayectoria demostraría que no actúa de la manera en que señaló Yarrow Lumbreras. “ Tengo una vida hecha, yo no estoy empezando ahora . Vean ustedes sus registros, averígüenlas ahí y tendrán las respuestas”, sostuvo el portavoz de Renovación Popular.

Norma Yarrow: “He sido hostigada políticamente por el vocero de Renovación Popular”

El último martes, Norma Yarrow expresó que su renuncia al grupo parlamentario Renovación Popular estuvo motivada por el “hostigamiento político” que vivió por parte del legislador Jorge Montoya, por no haber votado a favor de la lista de su bancada para la Mesa Directiva.

“En mi caso, lo digo abiertamente, he sido hostigada políticamente por el vocero de la bancada desde que se generó la votación de la Mesa Directiva . No he participado. He sido retirada de la bancada por no haber puesto mi voto en favor del señor (Jorge Montoya)”, recalcó en diálogo con la prensa.

De igual forma, la exregidora de la Municipalidad de Lima destacó que en la bancada no había oportunidad de llegar a consensos. “El problema se llama diálogo. Cuando uno viene al Parlamento, viene a parlar, a hablar, a consensuar, y eso es lo que lamentablemente no existe en la bancada de Renovación Popular”, apuntó.

Congresistas de Renovación Popular negaron hostigamiento de Jorge Montoya a Norma Yarrow

Los congresistas de Renovación Popular comentaron que Norma Yarrow, María Córdova y Diego Bazán mienten cuando afirman que hubo hostigamiento político por parte de Jorge Montoya.

“ No ha pasado absolutamente nada de lo que se está afirmando . Como mujer, respaldo a nuestro vocero de bancada. Así que le queremos decir a nuestros militantes y votantes que estamos unidos y no se dejen llevar por falsas noticias que no se ajustan a la verdad”, exclamó Noelia Herrera.

