El titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que un posible indulto a Antauro Humala, condenado a 19 años de prisión por el caso Andahuaylazo, no se encuentra en la agenda del Gobierno.

“ Eso no está en agenda en este momento (el indulto a Antauro Humala) . Eso ha sido parte del planteamiento en la campaña y eso corresponde al Presidente y no a mi persona. Hay que esperar porque estamos recién a cinco días del mes de agosto. Dejemos que el Gobierno se amarre bien los zapatos y se ponga la correa para empezar”, declaró el último jueves en TV Perú.

En esa misma línea, dijo desconocer que Antauro Humala, quien fue sentenciado por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado, le haya enviado una misiva por medio la abogada Carmen Huidobro.

“¿Me ha enviado una carta? No sabía. La verdad no he leído todavía, no sé de qué trata . Probablemente es un saludo por asumir la responsabilidad y hay que agradecerle, cualquier gesto es importante”, acotó.

Respecto al trabajo que vienen realizando los ministros de su gabinete, Bellido pidió que se les evalúe por las acciones que realicen en su gestión, ya que se consideró que existe una “discriminación en las críticas”.

“Esos ministros que ha nombrado el presidente de la República hay que respetar. Pero por qué desde el primer día hay que darles con todo. Hay que evaluarlo. Hay sectores que no quieren que Perú Libre no esté en el Gobierno y que Pedro Castillo no sea presidente de la República y eso es discriminación”, aseveró.

Aníbal Torres descarta indulto a Antauro Humala: “Eso es imposible”

Por su parte, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, aseguró que no existe posibilidad de que el Gobierno de Pedro Castillo le otorgue un indulto presidencial a Antauro Humala.

“Eso es imposible (indultar a Antauro). No hay nada de eso. Habrá sido propuesta de campaña, pero no me explicó sobre eso. Al menos que yo conozca en este momento, no hay tal decisión”, expresó Torres en diálogo con Exitosa el último jueves.

En ese sentido, aseguró que de verse el caso, se negaría. “Yo soy totalmente contrario a cualquier acto de violencia y crimen. Todo aquel que ha delinquido lo ha hecho con toda libertad y, por supuesto, tiene que asumir todas las consecuencias de la ley como cualquier peruano. Todos estamos en igualdad de situación, sin discriminación alguna”, añadió.

