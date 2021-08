El congresista de Perú Libre, Jaime Quito, criticó a las bancadas que están hablando de vacancia presidencial o de renuncia de ministros, y señaló que existe un obstruccionismo, incluso desde antes de que el profesor Pedro Castillo haya asumido la presidencia.

En diálogo con Canal N, el parlamentario fue consultado sobre el voto de confianza que pedirá el primer ministro Guido Bellido al Congreso, a lo que contestó: “Lamentablemente, por lo que vengo escuchando y (por) aquellos que se llenan la boca de democracia, no veo ningún tipo de acción democrática en nuestro país”.

“ Antes de que ya haya empezado el profesor Pedro Castillo en el Gobierno, ya hay una obstrucción . Están hablando de vacancia, de renuncia de ministros. Están hablando de que no van a dar ningún voto de confianza; en todo caso, esta (última) situación se puede respetar. Pero permitan que este Gobierno, por lo menos en un tiempo determinado, logre demostrar las cosas que se pueden hacer”, expresó. Asimismo, pidió que no los “encasillen a un piloto automático que no ha funcionado en el país”.

Al legislador Quito Sarmiento también le preguntaron sobre qué bancadas son las obstruccionistas o las que los están encasillando, y dio el nombre de dos grupos parlamentarios: Fuerza Popular y Renovación Popular.

Renovación Popular pone condiciones, Fuerza Popular no acudirá a reunión con Bellido

De hecho, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, ha condicionado iniciar el diálogo con Guido Bellido a una serie de requisitos. Por ejemplo, ha solicitado el cambio de cinco ministros: Héctor Béjar (Relaciones Exteriores), Walter Ayala (Defensa), Juan Carrasco (Interior), Iber Maraví (Trabajo y Promoción de Empleo) y Anahí Durand (Mujer y Poblaciones Vulnerable).

Otro pedido ha sido que “el Gobierno retire de su agenda la asamblea constituyente y todos aquellos actos que vayan contra la modificación de la Constitución que no estén enmarcados dentro de la ley”.

Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, ha indicado que no acudirán a ninguna cita propuesta por Guido Bellido, aunque aún no han sido invitados formalmente, “puesto que”, añade, “no nos parece que debamos conversar con personas que no han deslindado claramente con el terrorismo y que más bien han dado declaraciones ambiguas”.

