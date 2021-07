Pedro Francke no integra el gabinete por otro avance del ala dura de Vladimir Cerrón

El economista Pedro Francke dejó de pertenecer al equipo del presidente Pedro Castillo luego de que este designó a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, a pesar de los cuestionamientos. De este modo, vuelve a imponerse el ala dura de Perú Libre, que encabeza Vladimir Cerrón , y se pierde lo ganado con los esfuerzos de Francke por calmar a los agentes económicos desde la campaña.

Al momento de cerrar esta nota, al filo de la medianoche, acababa la ceremonia de juramento. Sorpresivamente, se había adelantado este evento, que se había anunciado para hoy luego de postergarlo el miércoles 28. Y se realizó con dos carteras pendientes, la de Economía y la de Justicia.

Francke estaba casi fijo para el Ministerio de Economía. Desde el último tramo de la campaña de segunda vuelta, se encargó de reunirse con empresarios y otros agentes económicos para explicar las intenciones de un gobierno de Castillo, por pedido de este. En estos encuentros, se buscaba disipar los temores.

Además, fue uno de los autores del nuevo plan de gobierno que presentó Castillo en campaña de segunda vuelta, ‘Perú al bicentenario sin corrupción’, para sus iniciales 100 días de gestión.

Sin embargo, en la mañana de este jueves, cuando se supo que el primer ministro sería Guido Bellido , Francke comentó que no había sido convocado para el gabinete y que, ante la polémica designación, ya no consideraba que tenía sentido sumarse al Ejecutivo , según fuentes de Perú Libre. En la tarde, varios habrían buscado convencerlo, pero no aceptó.

Canciller. Béjar, de 85 años, a cargo de Relaciones Exteriores. Foto: Sepres

La maniobra

Sin embargo, Bellido ya había cuestionado a Francke y sus opciones. “Se está evaluando a otros profesionales que tienen todo el derecho como Pedro Francke (…). A mí no me molesta de manera personal, pero sí veo a dónde se orienta (económicamente) y no es en función al programa y postulados del partido”, había comentado Bellido en un medio de comunicación.

Además, se mostró contrario a conservar a Julio Velarde al frente del BCR, luego de que Castillo planteó mantenerlo . “¿Acaso no hay otro profesional patriótico que pueda asumir la dirección del BCR? ¿Por qué se quiere mantener a Julio Velarde? ¿Cuál es el truco? El pueblo votó por un cambio real y profundo (sic)”, dijo en Facebook.

Cerrón también se había expresado en contra de Francke. “Francke repite con frecuencia que se necesita funcionarios de “alto nivel”, eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confi ar en nosotros mismos”, tuiteó el último domingo 25.

Retiro. Francke dejó el centro de convenciones antes de la ceremonia. Foto: difusión

Diversos sectores expresaron su preocupación por la salida de Francke del equipo y la controversial elección de Bellido.

“Una decisión como esta está generando inestabilidad y desconfianza en un momento en que necesitamos recuperarnos en la salud y economía”, comentó el presidente de la Confiep, Óscar Caipo, en Canal N.

“Tenemos que ver a todo el gabinete (y) la política general del Gobierno. (...) Lo más prudente es esperar y que se exponga la política general del Gobierno, no solamente el MEF, sino lo que va a pasar en el BCR, Produce y Mincetur. Desde el punto de vista económico, por lo menos eso debemos ver”, añadió.

Al fi nal juraron, entre otros, Dina Boluarte, el exfiscal Juan Carrasco para Interior y Roberto Sánchez para Mincetur. También se confirmó a Anahí Durand para Mujer, quien lideró el equipo técnico de Verónika Mendoza. De las carteras pendientes no se informó nada.

Ministros

