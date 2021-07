Guido Bellido: los cuestionamientos al nuevo titular de la PCM

Guido Bellido Ugarte, actual congresista de Perú Libre en Cusco, juramentó como el nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM) por el primer mandatario Pedro Castillo durante una ceremonia realizada este jueves 29 de julio en Pampa de la Quinua, en el departamento de Ayacucho.

Bellido, quien está vinculado al caso Los Dinámicos del Centro y denunciado por el supuesto delito de apología al terrorismo, juró “por los más de 30 millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para nuestros pueblos peruanos”.

Apología al terrorismo

Durante la campaña política para las Elecciones Generales 2021, Bellido fue cuestionado por una periodista de Inka Visión, luego de leer un mensaje a través de sus redes sociales donde se dirigía a Edith Lagos, terrorista abatida por los miembros de la Guardia Republicana en 1982: “Nuestro mejor homenaje a ti, Edith Lagos”.

“ ¿Qué tienes contra los senderistas? ”, increpó el ahora titular de la PCM. “El país estaba en desastre, hubo peruanos que equivocadamente tomaron un camino, ¿Son peruanos o no? Por eso tienen sus derechos”, continuó haciendo referencia al grupo terrorista Sendero Luminoso.

El congresista agregó que Edith Lagos fue “una peruana que ha tenido una postura”. “Yo no sabía que era una sanguinaria. Ella es una persona que ha estado en un momento de conflicto en el país y ha estado vinculada a Sendero Luminoso”, dijo.

Ante ello, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por el presunto delito de apología al terrorismo, castigado según el Código Penal Peruano con una pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años.

Posteriormente, en una entrevista para La República, Bellido remarcó: “Nunca hemos estado vinculados a organizaciones terroristas”. Se refirió a lo mencionado con respecto a Edith Lagos: “Específicamente, en torno a los actos de Edith lagos, no estamos de acuerdo. Rechazamos. Somos claros en eso. No tenemos nada que ver con Sendero Luminoso”.

Los Dinámicos del Centro

A Guido Bellido también se le involucra en el caso de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro, que implica el tráfico ilícito de brevetes en la región de Junín, por una llamada telefónica que sostuvo con el prófugo Arturo Cárdenas.

En dicho diálogo se coordinaba una reunión “para convocar a una reunión virtual con diferentes militantes de diferentes regiones para buscar la posibilidad de recaudar y apoyar al compañero Vladimir Cerrón en la reparación civil qué, de manera injusta, le asignó el Poder Judicial”.

El actual titular de la PCM consideró que se trataba de un “acto solidario que nada tiene que ver en el proceso de investigación”. Por tanto, conversó con Cárdenas para recolectar la caución que asciende a S/ 850.000, porque de ello “dependía que la medida (contra Cerrón) no se convierta en efectiva”.

Controvertido. Bellido asegura que defenderá la voluntad del pueblo por encima de todo. Foto: Juan Carlos Cisneros/La República

Relación entre Guido Bellido y Vladimir Cerrón

La relación entre el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es estrecha. Por ello, el titular de la PCM defendió al dueño del partido en una entrevista para Latina.

Primero afirmó que la organización política que representa tiene como estatuto reemplazar a uno de sus integrantes cuando es sentenciado por el Poder Judicial.

“Los estatutos que tiene Perú Libre especifican claramente estos temas. Cuando alguien es sentenciado por cualquier tema en el Poder Judicial, se toman las decisiones de reemplazarlo con otra persona. Eso está claro”, aseveró.

Sin embargo, con respecto a Cerrón no sucedió ello. Por el contrario, se le ayudó a recolectar el monto necesario para afrontar la caución. Al respecto, Bellido se justificó alegando que la sentencia en contra del secretario general de Perú Libre tenía mucho de carácter político.

“La sentencia al doctor Vladimir Cerrón Rojas ha sido sin que exista una sola prueba. No está involucrado el procurador del Gobierno regional (de Junín) y no está en la cárcel. No está involucrada la empresa privada que ha sido parte de esa conciliación, no se le ha llamado (...). (La sentencia) tiene mucho contenido de carácter político ”, explicó.

Guido Bellido dijo que Perú Libre debe cumplir promesas.

