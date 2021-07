Pedro Castillo, virtual presidente electo de Perú Libre, manifestó que uno de los sectores en los que se concentrará su eventual gestión es la educación. Para ello, precisó que será necesario garantizar la salud a todos los peruanos.

“ No podemos abrir las escuelas, no podemos hablar de educación. No habrá educación si no hay salud primero, nuestra prioridad es la salud . En ese contexto, yo invito a través de ustedes que tienen personas cercanas comprometidas con la salud, vamos a fajarnos por la salud”, dijo durante su participación en el VII Congreso Nacional de Padres y Apafas.

En ese sentido, indicó que en el marco de la lucha contra la pandemia, buscará asegurar la vacuna para prevenir el contagio del coronavirus para toda la población.

“ Vamos a garantizar esa vacuna para todos los peruanos, una vacuna de calidad, para que nuestros niños estén vacunados, los maestros también , los padres de familia ya estemos pechando este problema de la pandemia porque no se puede permitir que sigan muriendo más compatriotas”, acotó el representante de Perú Libre.

En otro momento, señaló que la currícula educativa debe ser “diversificada, real, objetiva, democrática” y con valores, a fin de que pueda sacarse adelante al Perú con miras de ser un “país industrializado”. “Padres y maestros unidos en la lucha”, refirió.

Castillo informó que “oportunistas” lo buscan para ser parte de su gestión

En otro momento, Castillo Terrones señaló que “oportunistas” se han acercado a él en busca de que se les otorgue una plaza en su eventual gestión, para alguna persona cercana.

“Lamento decirle que en este momento veo a individuos, a oportunistas, que dicen: ‘Pedro, yo también tengo experiencia en esto; pero quiero que lo lleves a fulano de ministro’. ¿A expensas de la lucha del pueblo vamos a convertir esto en una torta? Acá tenemos claro (que) primero es el Perú. Entonces, basta de ver al Perú como una torta, acá no hay repartijas ”, sostuvo el profesor de escuela.

