Ponce: Nunca aporté dinero en efectivo a Fuerza Popular como señala la ONPE

Yesenia Ponce, exrepresentante del fujimorismo en el Congreso de la República, aseguró que no realizó ningún aporte de dinero en efectivo a Fuerza Popular cuando formó parte de la organización en el Parlamento.

Asimismo, mostró su extrañeza por que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le haya dirigido dos cartas pidiendo que mande un informe para saber si “habría realizado el aporte en efectivo por la suma de S/ 8.319,66 el 2019″.

“ Nunca aportaba un dinero en efectivo . (…) No sé de dónde viene este monto que la ONPE me manda haciéndome saber que tengo que enviar un informe reportando ese dinero en efectivo. Pero estoy sancionada y los sancionados no cobramos un sueldo. No sé de dónde viene y sale ese dinero. Quizá hubo una mala información de Fuerza Popular. Yo renuncié a la bancada de Fuerza Popular en diciembre del 2018″, declaró durante una entrevista en ATV.

En efecto, Ponce contó que se mantuvo independiente hasta julio del 2019, cuando la suspendieron de sus funciones como parlamentaria por mentir sobre la dirección de su domicilio.

“He sido sancionada. Me sorprende este documento. Voy a solicitar a la ONPE la documentación que dio el partido Fuerza Popular para constatar y proceder porque este tipo de operaciones ya lo hizo Fuerza Popular y no quiero ser cómplice”, acotó.

De acuerdo con el documento presentado en ATV, la ONPE envió un oficio a Yesenia Ponce el último 20 de mayo comunicándole que se detectaron “errores” en lo reportado por el partido liderado por la ahora candidata presidencial Keiko Fujimori.

“Me dirijo a usted para manifestarle que de acuerdo con la información presentada por Fuerza Popular se detectó errores en los importes por tal motivo se remite el siguiente documento y se solicita a su persona indicar si habría realizado el aporte en efectivo a la citada organización política por la suma de S/ 8.319,66 durante el ejercicio anual 2019″, se lee.

En la resolución se precisa, además, que en el marco del numeral 2 del artículo 56 de la ley n° 2744, Ley del procedimiento administrativo general, Ponce debe “indicar su conformidad o no con los mencionados aportes, esto dentro de los siete días calendario siguientes”

De igual manera, la ONPE señala que dicha información debe ser presentada mediante una carta dirigida a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la institución, a través de la mesa de partes virtual. “Su respuesta se considerará como una declaración jurada”, expresa el documento.

“Todavía estoy a tiempo de presentar mi descargo. (…) Esta solicitud lo tiene que responder Fuerza Popular . Haré mis investigaciones, hablaré con ONPE, pero Fuerza Popular tiene que responder qué cosa es lo que ha sucedido ahí”, añadió Ponce.

Ponce: Responsabilizo a Keiko si atentan contra mi vida o mi familia

Posteriormente, la exlegisladora emitió un pronunciamiento en sus redes sociales anunciando que responsabilizará a Keiko Fujimori en caso atenten contra su vida y la de su familia. “Responsabilizo públicamente a Keiko Fujimori si atentan contra mi vida y la de mi familia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Yesenia Ponce responsabilizará a Keiko Fujimori en caso atenten "contra su vida2. Foto: captura/ Twitter Yesenia Ponce

Anteriormente, Ponce criticó el mensaje de Fujimori Higuchi en favor de las mujeres peruanas.

Ante esto, afirmó que a la postulante no le importó la situación de las madres peruanas cuando Fuerza Popular tenía mayoría parlamentaria en el 2016, sino que, por el contrario, la acusó de obstruir sus proyectos de ley en favor de las mismas en su región de Áncash.

“Keiko, ¿te importó las madres y mujeres campesinas?¿Te importó la madres y mujeres que necesitaban un título de propiedad? ¿Te importó las madres y mujeres de Áncash? Ahora les dices que no tengan miedo y confíen en mí, entonces por qué obstruiste mis proyectos de ley que beneficiaban a miles de mujeres y madres”, expresó en redes.

La exlegisladora ya había cuestionado a la aspirante del fujimorismo al recordarle que cuando estuvo al frente de la bancada de Fuerza Popular “solo se hablaba de vengarse” del exministro de Educación Jaime Saavedra y del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

“ Yo, mujer y madre, no mentiré a mis hijos ni a mi familia diciendo que serás la mejor opción para mi país. Keiko , no más mentiras”, añadió.

