El exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista Peruano (APRA), Rafael Zevallos Bueno, señaló que la militancia es libre de emitir su voto en la segunda vuelta presidencial de este 6 de junio.

Zevallos precisó que en el plenario se acordó votar contra el comunismo; sin embargo, también señaló que no hay nada concreto y seguro que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, lo represente o que tenga una relación con Sendero Luminoso.

“El comunismo es una doctrina política que no existe desde que cayó el Muro de Berlín y la Unión Soviética. No se puede afirmar que Castillo es comunista o senderista cuando formó parte de las rondas campesinas que lucharon contra el terrorismo. La militancia es libre de votar por el postulante que prefiera”, expresó a La República.

El también ex precandidato a la presidencia de la República en las elecciones internas del APRA enfatizó que no se puede insistir por un voto a favor de un postulante, pues — según anotó— el partido de Víctor Raúl Haya de la Torre no firmó ningún acuerdo, convenio o negociación política con Fuerza Popular y Perú Libre.

Aseguró que respeta las diferentes opiniones de algunos miembros del partido, las que son útiles y válidas; aunque remarcó que cada partidario debe decidir de manera sensata su voto en las urnas.

Crisis partidaria

Zevallos Bueno lamentó que quienes retiraron la candidatura de Nidia Vílchez a la presidencia en las Elecciones Generales 2021, ahora pretendan endosar el voto a favor de una candidata (Keiko Fujimori). “Se exige a la militancia lo que no contribuye al aprismo”, enfatizó.

Por último, anotó que todos los apristas tienen una cuota de responsabilidad de la crisis que afronta la organización política y de la inminente pérdida de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).