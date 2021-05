Urviola sobre cuarta legislatura en Congreso: “Es una barbaridad”

El titular del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, se refirió a la aprobación del proyecto de ley para que se modifique el reglamento del Congreso a fin de que haya una cuarta legislatura antes del ingreso de los nuevos parlamentarios.

“ Es una barbaridad y hay riesgo de que allí se apruebe todo a lo loco”, dijo en diálogo con la Agencia Andina.

En ese sentido, el magistrado señaló que por los antecedentes de la actual gestión parlamentaria “no debería insistirse” con la propuesta de establecer una legislatura más.

“Este Congreso, por sus errores y el corto de tiempo que le queda, no debe insistir en ese intento, sino dejar que el próximo lo haga, ya que tendrá un panorama extenso, de cinco años, que le permitiría un debate adecuado”, agregó.

Comentó que el Parlamento Nacional cuenta con autonomía normativa, por lo que sí podría realizar cambios en su reglamento. Aclaró que esto ocurriría siempre y cuando consigan los votos requeridos, que es la mitad más uno.

“Si la tiene podría modificar su reglamento para introducir una cuarta legislatura, pero ¿es oportuno dado que resta tan poco para que termine el periodo constitucional? Creo que no da el tiempo para el debate y que las reformas que se introduzcan en esa legislatura sean las mejores. Eso necesita más tiempo”, expresó.

Asimismo, Urviola manifestó que una de las intenciones de plantear una nueva legislatura es que se busca aprobar la reforma de la bicameralidad. Por ello, exhortó a los congresistas a decidir oportunamente en favor de la población.

“Ojalá me equivoque, pero creo que es la madre del cordero. Entonces no es el amor al chancho, sino a los chicharrones y no sería casual el apresuramiento”, apuntó.

Comisión de Constitución aprobó establecer una cuarta legislatura

El último miércoles, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría un dictamen que propone modificar el reglamento del Congreso con el objetivo de añadir una cuarta legislatura antes de que acabe el mandato actual (en julio de 2021).

Si se da el visto bueno en el pleno, los legisladores tendrán el tiempo suficiente para aprobar reformas constitucionales, como la bicameralidad o la cuestión de confianza.

La admisión se logró con 12 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones. Antes de la votación, la congresista Martha Chávez había hecho una cuestión previa para que el proyecto volviera a la asesoría técnica. También solicitó que “se pida la opinión de algunos miembros del consejo consultivo de la comisión”, pero su requerimiento no tuvo éxito.

La iniciativa plantea modificar la tercera disposición transitoria del Reglamento del Congreso. Establece que ahora el periodo parlamentario 2016-2021 se desarrolle en cuatro periodos ordinarios de sesiones o legislaturas (y ya no en tres). El primero inició el 17 de marzo de 2020 hasta el 26 de junio de 2020. El segundo comenzó el 6 de junio de 2020 hasta el 18 de diciembre de 2020.

