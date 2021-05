El expresidente Martín Vizcarra criticó la resolución emitida por la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, donde se declara improcedente la acción de amparo presentada por su defensa técnica contra la inhabilitación aprobada en el Congreso de la República el pasado 16 de abril.

“ Hemos visto que el sustento que presenta la jueza es absolutamente endeble. Carece de fundamento porque se va al fondo del asunto cuando el concepto tiene que admitirlo en cuestión de la forma . Es decir, no se vio si los procedimientos que hicimos, para presentar esta acción de amparo, son los correctos. No se analizó la forma para admitirlo sino el fondo y en un día se analizó todos los conceptos y lo declaró inadmisible”, dijo durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Seguidamente, aseguró que junto con su abogado irá “hasta las últimas consecuencias” pues consideró que no solo se está vulnerando los derechos contra su persona sino también contra “los mas de 200.000 ciudadanos que le dieron su confianza para que los represente en el Congreso”.

“No pueden vulnerar el derecho de elegir y ser elegido sin el sustento correspondiente. Hay serios errores e ineficiencias en cuanto a la resolución que ha sido emitida. Por eso con mi abogado es que vamos a ir hasta las últimas consecuencias (….) Esto es solamente un escollo más que vamos a superar. Tenemos la razón de nuestra parte y vamos a ir a las instancias nacionales e internacionales”, acotó.

Martín Vizcarra se mostró en contra de resolución del Poder Judicial que declaró improcedente acción de amparo. Foto: captura/ Twitter Martín Vizcarra

Vizcarra: Terceros me pidieron dinero para una resolución favorable

Por otro lado, Martín Vizcarra contó que “terceras personas” intentaron contactarse con él diciendo que dentro del Poder Judicial “se estaban demorando para darle la oportunidad de negociar una resolución favorable”.

El exmandatario detalló que incluso le pidieron $ 500,000 para “conseguir justicia” luego de que su defensa emitiera una queja ante la Odecma por haber mantenido su acción de amparo hasta dos meses en mesa de partes.

“Nos pidieron un precio para conseguir justicia. Nos dijeron medio millón de dólares ¿Pueden creer eso? Nosotros no creemos que es el Poder Judicial, creemos que son estafadores que tratan de aprovecharse de estas demoras del Poder Judicial para sacar provecho ”, exclamó.

En otro momento, Vizcarra recordó que cuando estuvo en el gobierno “combatió a los malos elementos del Poder Judicial que ofrecían los cargos de jueces y fiscales al mejor postor”.

“No quiero pensar que esta resolución (en mi contra) es fruto de estos rezagos de corrupción que existe al interior del Poder Judicial porque yo siempre soy claro y directo cuando hablo (….) Para nosotros la justicia no tiene precio. Por eso, no vamos a aceptar cualquier insinuación que nos llegue para alcanzar la justicia que nos merecemos por el sustento que estamos exponiendo. Rechazamos categóricamente ello. No lo vamos a aceptar”, agregó.

