Mark Vito Villanella necesitará más que lágrimas para explicar por qué ocultó que recogía dinero clandestinamente de las oficinas de la empresa Sudamericana de Fibras, dinero que entregó a su esposa, la candidata presidencial Keiko Fujimori, y que nunca declaró ante las autoridades.

Según la investigación del fiscal José Domingo Pérez, Juan Rassmuss Echecopar y su sobrino Enrique Gubbins Bovet, de la compañía Sudamericana de Fibras, hicieron tres aportes no declarados: US$ 3.500,000; US$ 400.000 y US$ 3.730,000. Un total de US$ 7.630,000. Esta cifra representa el 44% de los US$ 17.312,984 que el fiscal señala que lavaron Keiko Fujimori y su organización. Una organización a la que pertenecía Villanella.

Enrique Gubbins, sobrino de Juan Rassmuss Echecopar, quien luego de su fallecimiento continuó entregando dinero clandestino a Keiko Fujimori, reveló quiénes recogieron dinero en las oficinas de la empresa Sudamericana de Fibras, en el Callao. Dijo:

’'Ellos fueron Augusto Bedoya (Camere), Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Yoshiyama Sasaki, Pier Figari (Mendoza), Víctor Shiguiyama (Kobashigawa), Mark Vito (Villanella) y dos personas más que no conoce, pero ha identificado a una como la esposa de Yoshiyama Tanaka (Joon Lim Lee). Los montos variaban entre US$ 50.000 y US$ 200.000 en efectivo. En algunas ocasiones fui yo (quien entregaba el dinero), en otras Renate Sokolowski (de Fernández), y en otras ocasiones personas como Leandro Mariátegui (Cáceres), todas son personas de la entera confianza del señor Rassmuss y está en los documentos que entrego’'.

Para sustentar la veracidad de su declaración, Enrique Gubbins suministró al fiscal Pérez copias de los registros de entrada a la empresa Sudamericana de Fibras, en el Callao. En efecto, por intermedio de su abogado Fabrizio Valero Maraví, Gubbins cumplió con proporcionar el registro de las visitas del esposo de Keiko Fujimori, los días 10 y 12 de noviembre del 2015, con la finalidad de recoger los fondos clandestinos para la campaña presidencial de su cónyuge. Villanella no había dicho nada de esto a la fiscalía. Mucho menos su esposa.

La servidora de Sudamericana de Fibras, Renate Sokolowski de Fernández, confirmó que Villanella se presentó en la empresa para recoger el dinero.

Durante los interrogatorios a Villanella, este aseguró al fiscal Pérez que sus ingresos correspondían a los servicios Implicados. El fiscal Pérez ha requerido 22 años y 8 meses de cárcel para Villanella por lavado de activos, crimen organizado, falsa declaración y obstrucción a la justicia. de corretaje que ofreció su empresa MVV Bienes Raíces. El fiscal convocó a los clientes de Villanella, algunos de los cuales informaron que jamás habían contactado al cónyuge de Keiko Fujimori y que habían tratado directamente con los dueños de los inmuebles.

Villanella declaró que MVV Bienes Raíces ganó una comisión por intermediar en la venta de un inmueble de su amigo Nikola Seremet Slavkovic al empresario Álvaro Baertl Espinoza por US$ 500.000. Baertl declaró que eso era falso. ’'Me pareció una buena oportunidad de inversión, por lo que realicé las coordinaciones directamente con el vendedor o propietario, con nadie más (...)’'. Cuando el fiscal le preguntó a Baertl si había intervenido Villanella o su empresa, contestó: ’'No conozco a nadie de MVV Bienes Raíces ni a Mark Vito Villanella. No he tenido ninguna relación con dicha persona’'.

Villanella también dijo que actuó como corredor en la venta de un terreno de la empresa Sinomaq a Rolando Giha Rigacci por US$ 8.225,000, y que por dicho servicio ganó una comisión de US$ 291.165. Sin embargo, Rolando Giha manifestó que nunca había visto al cónyuge de Keiko Fujimori: ’'Compré un terreno a Sinomaq en la Panamericana Sur. La compra de ese terreno de Sinomaq fue directa. La única persona que recuerdo fue la que firmó en la notaría, el gerente de la empresa Sinomaq (Andrés Orams Bustamante). (...) No tengo conocimiento de dicha empresa (MVV Bienes Raíces)’', declaró Rolando Giha. Coincidentemente, Sinomaq es de propiedad de José Sam Yuen, quien ha reconocido ante la fiscalía que hizo donaciones clandestinas de dinero y que también reclutó falsos aportantes.

El círculo completo. El gerente de Fundición Central, José Benavides Lummis, quien contrató los servicios de Villanella, comunicó al fiscal Pérez que el esposo de Keiko Fujimori pretendió contactarlo poco antes de rendir su declaración, el 23 de setiembre del 2020: ’'Hola, amigo. Me gustaría saber si nos podemos reunir por Zoom o en persona. Avísame’'. Benavides no aceptó. Era obvia la intención de Villanella. Según la fiscalía, Vito usó su empresa MVV Bienes Raíces para lavar US$ 2.192,859.

Enrique Gubbins Bovet. Confesó que Mark Vito Villanella se presentó en la empresa Sudamericana de Fibras, en el Callao, con el fin de recoger dinero para su esposa Keiko Fujimori.

Álvaro Baertl Espinoza. Negó que contrató a Villanella y a su empresa MVV Bienes Raíces para comprar un terreno, como lo señaló el cónyuge de Fujimori ante la fiscalía.

Rolando Giha Rigacci. Desmintió que Mark Vito Villanella y su empresa MVV Bienes Raíces participaron en la compra de un terreno al empresario José Sam Yuen.

José Benavides Lummis. Declaró que pocos días antes de la cita que tenía en la fiscalía, Villanella le pidió contactarse con él. MVV Bienes Raíces le vendió un terreno.

