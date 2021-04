Hildebrandt sobre fallas para suscribirse a su semanario: “Hay un sabotaje”

El periodista César Hildebrandt aseguró que no tiene dudas que existe un sabotaje respecto las fallas que existen para suscribirse a su semanario Hidebrandt en sus trece a través de la plataforma de Mercado Pago.

A través de un comunicado, la página oficial de Hidebrandt en sus trece reveló que desde el último jueves Mercado Pago rechaza sistemáticamente las compras de suscripción al semanario y pese a que sea han intentado comunicar con los funcionarios de la plataforma no han recibido una respuesta satisfactoria.

Esto, debido a que les dijeron que se trataba de un error de quienes quieren suscribirse, pues argumentan que no estarían rellenando de manera adecuada los datos del formularia para que la transacción sea exitosa.

Sin embargo, desde el semanario enfatizan en que han comprobado que las tarjetas que se utilizan para intentar suscribirse a Hidebrandt en sus trece sí son aceptadas cuando se intenta comprar otro producto en la misma plataforma .

Comunicado de Hildebrandt en sus trece. Foto: Twitter

En diálogo con La República, el director este semanario, César Hildebrandt, confirmó lo escrito en el comunicado y explicó que han confirmado que los problemas con la plataforma de pago solo les afecta a ellos. Además, contrario al pronunciamiento, que detalla que no creen que se trate de un sabotaje, el periodista considera que sin duda existe.

“No puedo asegurar eso porque no me consta (que algún grupo político esté detrás) pero que hay un sabotaje, no tengo duda. Hay un sabotaje, la procedencia de este, no la puedo determinar , pero que existe un operativo electrónico que nos impide expandir nuestras suscripciones a través de la plataforma eso es absolutamente comprobado, empíricamente lo hemos comprobado”, aseveró.

“Indudablemente esto huele muy mal porque se da justamente en el instante en el que la maquinaria ha empezado a andar, me refiero a aquella que está dedicada, más o menos, a sabotear a todos los medios que mantienen una cierta equidistancia en relación a las dos candidaturas”, agregó.

Asimismo, señaló que los problemas que ha generado Mercado Pago, solo afecta a las suscripciones nuevas y a la renovaciones. De esto modo, aclaró que desde el jueves hasta este domingo más de 200 tarjetas fueron rechazadas.

“Felizmente este sabotaje tiene que ver con las suscripciones nuevas y con las renovaciones de suscripción y hay más de 200 casos en los que las tarjetas han sido rechazadas de modo indebido. Desde el jueves no han podido renovar porque hay un rechazo sistemático de las tarjetas”, aclaró.

