Hasta el momento ninguna bancada se ha pronunciado a favor de la moción de censura contra el presidente Francisco Sagasti, planteada el viernes último por el congresista Posemoscrowte Chagua (UPP), que se verá este martes en el pleno del Congreso.

Mirtha Vásquez, titular del Parlamento, sostuvo que la moción de censura tiene que verse en el primer pleno que se convoque y el del martes 13 ya estaba programado. Explicó que Chagua tiene que sustentar su pedido, se pasa al debate y luego se produce la votación.

“La persona con pedido de censura tiene derecho a hacer uso de la palabra. El señor Sagasti sigue siendo miembro del Congreso y se le ha puesto de conocimiento, para que pueda ejercer su defensa”, señaló.

Respecto a la moción, la presidenta de la Mesa Directiva, consideró que siempre es importante la estabilidad y no se debe apelar a esa medida mientras no haya motivos graves para la censura del presidente.

“Espero que se evalúe de manera objetiva y se pueda resolver pensando en la etapa de transición después de las elecciones”, declaró.

El parlamentario Posemoscrowte Chagua aseguró que no tiene la intención de postergar el caso de Edgar Alarcón (que también está en agenda). Incluso, envió un oficio a la presidenta del Congreso para que no se afecte el proceso al excontralor.

“El caso de Alarcón ya se ha postergado demasiado y tiene que resolverse. No tengo el ánimo de beneficiarlo. No tengo problema que se vea en el siguiente pleno, pero eso lo decide la Mesa Directiva ”, precisó.

Aseguró que congresistas de diferentes bancadas le han manifestado que votarán a favor de la censura pero a título personal, sin haber recibido el compromiso de algún bloque parlamentario, incluso la bancada de UPP aún no ha tomado una decisión al respecto.

“La censura va terminar sacando a Sagasti, que representa la peor gestión del planeta frente a la COVID-19, cualquier miembro del Congreso podría superar esa pésima gestión”, comentó.

Bancadas no apoyan

A nivel de bancadas, ninguna se manifestó en favor de la moción. El parlamentario Yván Quispe Apaza, vocero del Frente Amplio, consideró que es una moción imprudente , a pocos meses de acabar el mandato Presidencial y del Congreso.

Dijo que tampoco están de acuerdo con el manejo de la pandemia, pero no es suficiente para plantear y aprobar una moción de censura. “No lo hemos conversado a nivel de bancada, pero puedo adelantar que es muy poco probable el respaldo a la censura”, anotó.

Erwin Tito Ortega, de Fuerza Popular, sostuvo que en su bancada hay posiciones que pueden apoyar la censura, pero no se ha tratado aún el tema . “El principal escollo es el mal afrontamiento de la pandemia que ha llevado al genocidio de los peruanos y los responsables son Vizcarra y Sagasti. La decisión se tomará antes que se vea la moción en el pleno”, manifestó.

Jim Ali Mamani de Nueva Constitución dijo que aún no lo han decidido como bancada, pero es una iniciativa personal que no ha recibido apoyo explícito de ningún grupo.

“Considero que no va haber consenso, incluso las argumentaciones me parecen que no son convincentes, pero vamos a evaluar. No he escuchado a ningún vocero apoyar esa moción que ha sido presentada en pleno COVID-19 y efervescencia electoral”, declaró.

Es preciso señalar que hoy a las 8.00 p. m. la bancada Nueva Constitución se reunirá para ver la posición que tendrán en el pleno ante la censura de Sagasti y también por el caso Alarcón.

Fuentes del Partido Morado, Acción Popular, APP, Podemos Perú y Somos Perú señalaron que no han visto internamente el tema de la censura al presidente, pero ven muy difícil que pueda conseguir respaldo.

