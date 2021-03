Edwin Martínez: Nunca me arrodillé a recoger los dineros de la corrupción

Edwin Martínez se considera un microempresario honrado que comenzó vendiendo yogur casa por casa y luego brindar servicio de transporte. Según él, su patrimonio lo hizo con su empresita y cuando ingresó al municipio ya no adquirió ninguna propiedad. “No me corro de la justicia ni del periodismo”, dice.

El candidato Yonhy Lescano pidió que no se voten por aquellos candidatos con sentencias. ¿Cómo lo toma?

De una forma positiva. Quien tenga sentencias penales no debería ni siquiera postular. Lo mío no es una sentencia ni consentida ni privativa de la libertad. Lo mío son multas por errores y no por delitos. Quien comete delito no debería participar en ningún proceso electoral.

Pero conducir ebrio es un delito penal… (peligro común)

Pero habría que ver el antecedente de cómo fue eso. Lo que arrojo el dosaje etílico fue 1.02 (lo mínimo es 0.5)

Usted dijo que debían renunciar todos los militantes que no habían apoyado a Merino en la presidencia. Lescano no apoyó a Merino..

No recuerdo haber dicho renunciar. Lo que yo he dicho es que muchos hemos censurado a Merino, algo que no debió haber ocurrido porque el tiempo creo que le está dando la razón al Congreso que vacó al corrupto de Vizcarra.

De repente usted no está encaminado en el pensamiento de Lescano…

Nosotros no seguimos el pensamiento Lescano sino a Fernando Belaunde Terry. Nosotros no somos ni derecha ni izquierda, somos adelante y en base a Belaunde.

No creo que Belaunde habría aprobado un golpe de estado como lo hizo Merino…

No ha habido golpe de estado. Ha sido consecuencia de que los congresistas han querido vacar a un presidente corrupto. (Luego dice que el TC se pronunció a favor de la vacancia, hecho falso, lo que el TC hizo es no pronunciarse)

¿Por qué el señor Ignacio Cayllahua lo ha denunciado por lavado de activos?

Eso lo va a ver un fiscal porque lavado de activos es por trabajos ilícitos y yo nunca he tenido un trabajo ilícito. Todo lo que he conseguido en la vida lo he conseguido en base a trabajo.

¿Es cierto que usted tiene una casa de cuatro pisos en la urbanización Lara en Socabaya?

Es una casita de 196 metros cuadrados donde a cada uno de mis hijos le hemos hecho su departamento. Lo hemos empezado a construir desde el 2012. Yo tengo recorrido de trabajo, el señor Cayllahua era el mecánico que arreglaba los frenos de mis carros.

¿Es cierto que cada uno de sus hijos tiene vehículos?

Mi hijo mayor se compró su carro con su propia plata, el segundo es mi carro volkswagen que yo se lo regalo a mi otro hijo que tenía que trabajar y tenía que ir a estudiar. A mi hija le compro un volkswagen escarabajo que prácticamente me lo regaló un amigo, baratísimo. Cuando unos empiezan a superarse en la vida, a otros les duele muchísimo.

El señor Cayllahua dice haberle dado 10 mil dólares como cupo para que vaya como primero en la lista.

A mí nadie me dio plata para la campaña. Dieron una cuota para banners, afiches, stickers, polos etc. Si él dice que me dio plata, qué millonario es.

Dice que le dio el dinero en efectivo y además estima que los gastos en toda la campaña ascendieron a otros 10 mil dólares.

Es lo que él dice. La campaña que hemos hecho en Mariano Melgar fue austera. Mandamos hacer 40 paneles y lo único que ofrecíamos de puerta en puerta era un volantito y un fosforito.

¿Cayllahua entonces por qué sostiene eso?

Porque lamentablemente cuando ingresamos a la municipalidad todos pensaban que iban a enriquecerse ilegalmente con el dinero del pueblo. Eso consta en algunas denuncias que hay en la Fiscalía. Yo jamás me someto al chantaje, a la presión ni a la corrupción. Yo nunca me he arrodillado a recoger los dineros sucios de corrupción.

Hay una denuncia policial que usted agredió al regidor Alejandro Núñez.

Lo volvería hacer porque ese señor tuvo la lengua muy filuda, muy sucia y habló sandeces de una dama. Y yo si soy capaz de romperle la cara a cualquiera que hable mal de una mujer. Después de eso vino, me dio un codazo y me mentó la madre.

¿Piensa que su carácter le juega malas pasadas?

No, al contrario. Gracias a él pude hacer grandes obras en Mariano Melgar. Tuve la valentía de ir a Palacio a exigir dinero para construir el colegio.

¿Cree que esa debe ser la imagen que da una autoridad?

Es la reacción de una autoridad que defiende los derechos de su pueblo.

¿Le pareció ético llevar a su pareja sentimental en una lista para la alcaldía provincial?

¿Y por qué no podría hacerlo?. La ley no lo prohíbe.