La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió iniciar un procedimiento disciplinario contra las fiscales provinciales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo por “su presunta inconducta funcional durante la investigación del caso denominado ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”.

El organismo constitucional toma esta medida tras conocerse una reunión que ambas fiscales tuvieron con el expresidente Martín Vizcarra en el 2018, motivo por el cual ya han sido separadas del caso Cuellos Blancos.

“La decisión adoptada se produce en virtud de las noticias propaladas en medios de comunicación en los últimos días, en torno a una presunta actuación impropia de las referidas fiscales, que podría configurar la admisión de una interferencia del poder político en un organismo autónomo como es el Ministerio Público ”, dice el comunicado.

“De esta forma la JNJ asume competencia disciplinaria en la materia al amparo del artículo 44 de la Ley 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia”, agrega.

“El Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ (Artículo 31 inciso b) establece que el ‘procedimiento disciplinario inmediato’ es aquel que se sigue a un juez o fiscal, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial o del Ministerio Público, Jefe de la ONPE o del RENIEC, en los casos que exista evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular o se haya cometido una falta disciplinaria muy grave con carácter flagrante”, concluye el documento.

Comunicado de la JNJ.

Fiscal confirmó la reunión

El último lunes 22 de febrero, la fiscal Sandra Castro confirmó que junto a su colega Rocío Sánchez se había reunido con el entonces mandatario Martín Vizcarra, en 2018. La intención, de acuerdo con su versión, era solicitarle protección por la investigación que estaban haciendo sobre el caso ‘Los Cuellos Blancos’.

Según Castro Castillo, las indagaciones estaban en riesgo luego de que Pedro Chávarry asumiera como titular del Ministerio Público. También aseguró que la fiscal Rocío Sánchez solicitó la reunión.

Por su parte, Sánchez Saavedra, en diálogo con RPP, dijo que “no es verdad que haya solicitado una reunión, porque, en primer lugar, desconocía dónde vivía Sandra Castro en la fecha de la reunión y también que, en su condominio, vivía el señor presidente de la República”.

“Es ella (Castro) quien me invita, quien me convoca. Y esto se ha realizado, no en el mes de julio como ella ha indicado, ni tampoco en el domicilio de Vizcarra, sino en la casa de una vecina de ella, en un sexto piso en otra torre, y eso habría sido alrededor de fines marzo o mediado de marzo, después de que el presidente asume”, agregó.

