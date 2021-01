Silva Santisteban: Sagasti debe vacunarse en público para dar el ejemplo

La parlamentaria de Frente Amplio (FA) Rocío Silva Santisteban manifestó que el presidente Francisco Sagasti debe vacunarse en público en cuanto lleguen las dosis contra la COVID-19, con el objetivo de dar el ejemplo como persona de riesgo ante la infección.

“Una persona que se tiene que vacunar en público es Francisco Sagasti y nadie le va a decir nada porque él es una persona adulta mayor. Es una persona de riesgo, por lo tanto, tiene todo el derecho de vacunarse y tiene que dar el ejemplo a toda la población ”, declaró a Ideeleradio.

Incluso, la vocera alterna del FA dijo que esa sería una “lección pedagógica” para demostrar a las personas que el medicamento de Sinopharm contra el coronavirus no va a producir ninguna alteración en el cuerpo humano, como se precisa en los bulos difundidos.

“A mí me parece eso fundamental, tiene que hacerlo, eso sería una lección pedagógica de que la población tiene que entender que la vacuna no te va a poner un microchip en el cuerpo que va a alterar tu ADN y que vas a terminar con una oreja de burro detrás de la cabeza, es no va a suceder”, sostuvo.

Congresista del FA pidió concreción en mensaje del Ejecutivo

En otro momento, Silva Santisteban opinó acerca de la estrategia comunicacional del Ejecutivo, dado que la última conferencia con la presencia de Sagasti generó muchas críticas debido a la falta de coordinación entre los titulares de los ministerios y algunos mensajes que no quedaron claros.

“Me da la impresión de que las decisiones que ha tomado son decisiones que las ha expresado de una manera muy dubitativa y se ha centrado demasiado en lo que es el proceso de la toma de decisión. Nosotros no queremos el marco teórico, lo que tiene que hacer es ir de frente a las recomendaciones y conclusiones , concreto, directo a la gente”, expresó la legisladora.

