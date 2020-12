Bermúdez sobre comisión de la verdad por COVID-19: “No está en agenda”

La titular del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, al ser consultada si el Gobierno iba a crear una comisión de la verdad para conocer la cifra real de los muertos por coronavirus, además de la gestión de las vacunas y el por qué aún no se tiene arreglos concretos sobre ello, manifestó que eso no se llevaría a cabo.

“(Hacer una comisión de la verdad) es un trabajo inmenso, además que demanda mucho tiempo y mucha inversión de recursos. ¿Usted me pregunta si nosotros como gobierno de transición no vamos a plantear eso? no está en agenda ”, dijo en declaraciones a Canal N.

En ese sentido, señaló que por el momento desde el Ejecutivo se encuentran actualizando la información recibida del anterior gobierno del expresidente Martín Vizcarra, además de corroborándola y auditándola, a fin de transparentar cómo recibieron las gestiones.

“Especialmente en materia del manejo de la COVID-19 y en adelante, las vacunas, es historia vigente, no es historia pasada porque todavía las vacunas no han llegado a nuestro país y estamos en proceso de concesión”, expresó Bermúdez.

De igual modo, precisó que la tarea delegada por el presidente Francisco Sagasti es “mirar al futuro” para encontrar soluciones que puedan ser aplicadas en estos momentos.

“Porque si nuestro esfuerzo es ver responsables, ¿Qué va a pasar con la gestión actual de la Covid-19? ¿Qué va a pasar con la compra de vacunas y su implementación?” cuestionó la primer ministra.

Violeta Bermúdez resaltó que eran un gobierno de transición y de emergencia, por lo cual solo tiene siete meses para conseguir resultados concretos. “No tenemos tiempo”, dijo la ministra, sin embargo mencionó que eventualmente se tendrá que conformar una comisión de la verdad .

Bermúdez mencionó que Gobierno tiene convenio con la UNI para plantas de oxígeno

La jefa del Consejo de Ministros dio a conocer que el Ejecutivo tiene un convenio con la UNI para plantas de oxígeno. Asimismo, aclaró que si no han aceptado los donativos de oxígeno de algunas empresas es porque no cumplían con los requisitos .

“Muchas veces se tiene muy buena intención y hay varias empresas que quieren hacer donativos pero tiene que haber un estudio técnico (para saber) si el material que se va a donar (sirve) para usar en los casos de la Covid-19″, puntualizó.

