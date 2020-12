La mayoría aprueba la designación de Francisco Sagasti

La mayoría de los peruanos aprueba la designación de Francisco Sagasti como presidente de la República, según muestra la última encuesta telefónica de nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Este trabajo consultó a la población del 1 al 8 de diciembre últimos y logró aproximaciones sobre el alcance de las opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos (por encima y debajo) en cada resultado nacional.

En general, 58% de nuestra población aprueba el nombramiento de Sagasti a la cabeza del Ejecutivo. Esta conformidad está más extendida entre los peruanos más acomodados (niveles socioeconómicos A y B), en Lima Metropolitana y entre los más jóvenes (de 18 a 24 años).

Como se sabe, el nombramiento de Sagasti fue una salida a la última crisis política generada por la destitución de Martín Vizcarra del Gobierno y el ascenso de Manuel Merino al Ejecutivo.

Al contrario, alrededor de un tercio del país (35% en la encuesta) desaprueba su designación. Esta opinión destaca más en las zonas rurales, entre los más pobres (niveles D y E) y en el sur del país.

Gabinete y Congreso

En cambio, respecto al gabinete de ministros, aproximadamente 40% está en desacuerdo con su designación, 35% está de acuerdo y 21% sería indiferente.

El Congreso tiene gran rechazo todavía, pero se recupera en relación a noviembre último, cuando estuvo abatido por la crisis que generó. La aprobación al Legislativo aumenta de un 9% a un 18% y su desaprobación baja de un 90% a un 81%.

Salida a la crisis

El politólogo Jorge Aragón, investigador del IEP y profesor de la Universidad Católica (PUCP), considera que la aprobación de Sagasti a un mes de asumir la presidencia es bastante para el nivel de inestabilidad del momento en nuestro país. “Es la solución momentánea a la última gran crisis política que hemos tenido y ha sabido entender cuál es su responsabilidad como presidente de transición”, comentó.

En el caso del Congreso, destacó que claramente son vistos como responsables de la última crisis política y como una fuente constante de inestabilidad.

El sociólogo Jerjes Loayza, profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, resalta que “Sagasti es desaprobado por los estratos más bajos y rurales porque tienen menos acceso a servicios y al trabajo digno”.

“Generalmente es la población más pobre la que desaprueba con más fuerza a un presidente, en particular este porque no representa la identidad de las poblaciones que se sienten más vulnerables”, dice.

“Y hay una mayor aprobación al Congreso, en comparación a noviembre, por las medidas populistas que este plantea a pesar de que desequilibren la economía nacional. Asimismo, su desaprobación es mayor en Lima y estratos más altos porque estos han visto más directamente la protesta contra el Legislativo, han participado en ella o se han manifestado contra este poder del Estado”, agregó.

En tanto, para la consultora política Giovana Peñaflor, presidenta de Imasen, el apoyo a Sagasti muestra un sector que le está dando el beneficio de la duda y quiere tranquilidad.

“Creo que quienes lo aprueban lo que más quieren es tranquilidad, no otro remezón. Hay la sensación de que en esta situación no hagamos olas y transitemos a las elecciones para empezar un nuevo periodo. Creo que eso está detrás, no hay grandes identificaciones ni grandes amores”, sostuvo.

Evaluación sobre el Gobierno de Francisco Sagasti.

