Muñoz sobre cambios de ministros del Interior: “Es necesario tener estabilidad”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se refirió respecto a la reciente salida de Cluber Aliaga y posterior reemplazo de José Elice como titular del Ministerio del Interior.

En ese sentido, el burgomaestre subrayó que lo importante es generar en la ciudadanía un sentimiento de tranquilidad. “ Es necesario tener estabilidad . Yo siempre llamo a la estabilidad, a la tranquilidad y a la seguridad. Es importante eso”, expresó en declaraciones a la prensa.

Asimismo, Muñoz Wells puntualizó que mantener una tranquilidad en la ciudadanía origina “un llamado” a las inversiones. “Eso nos genera la seguridad jurídica, en inversiones y en seguridad social”, sostuvo.

“Hago un llamado a la estabilidad. Que la policía nos este acompañando es lo que valoro más allá de algún cambio en el Ministro del Interior. Personalmente no conozco al nuevo ministro, pero en los próximos días es muy probable que tengamos una reunión ”, concluyó el alcalde.

En efecto, la noche del lunes 7 de diciembre, José Elice juró como flamante ministro del Interior ante el presidente de la República, Francisco Sagasti. Este relevo se da luego de la renuncia de Cluber Aliaga al haber estado tan solo cinco días en el cargo.

El ministro saliente se había mostrado en contra de la decisión del jefe de Estado de pasar al retiro de 20 generales de la PNP y provocar un cambio en el alto mando de dicha institución.

Además, Aliaga se presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso y alegó que los jóvenes que participaron en las protestas contra el Gobierno de facto de Manuel Merino “incitaron a la violencia”.

La primera ministra, Violeta Bermúdez, reconoció que el Ejecutivo se equivocó al designar a Cluber Aliaga como ministro del Interior y aseveró que este no se encontraba en sintonía con los objetivos trazados por Francisco Sagasti.

“Estamos en un Gobierno de transición y de emergencia, no podemos admitir cualquier acto que no sume a la idea de unidad y al cumplimiento de objetivos en el corto periodo que tenemos. Optamos por relevarlo en un contexto en que no estamos para perder tiempo”, expresó en diálogo con TV Perú.

