Este jueves 3 de diciembre el gabinete ministerial liderado por la primera ministra, Violeta Bermúdez, acudirá al Congreso de la República con el fin de pedir el voto de confianza.

Previo acuerdo con la presidenta del Legislativo, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), la sesión donde también se expondrá la política de Gobierno fue agendada a realizarse incluso el viernes 4.

En Vivo: Gabinete Bermúdez acude al Congreso por el voto de confianza 09:50 Gabinete encabezado por Bermúdez llega al Congreso Llegada del gabinete ministerial titulado por Violeta Bermúdez. Estarán en la sala Embajadores hasta luego ser invitados al Hemiciclo y dar por inicio la sesión de investidura. 09:39 Congreso toma lista a la espera de la premier Violeta Bermúdez Al promediar las 9.30 a. m., la primera ministra, Violeta Bermúdez, salió junto a su gabinete ministerial de Palacio de Gobierno para dirigirse al Palacio Legislativo. Mientras tanto, en el Congreso se viene tomando lista para registrar la asistencia y así dar inicio el debate. 09:20 Cluber Aliaga reemplazó a Rubén Vargas en el portafolio del Interior Ante la renuncia de Rubén Vargas como titular del Ministerio del Interior, el presidente de la República, Francisco Sagasti, tomó juramento a Cluber Fernando Aliaga. 📢 #GabineteBermúdez | El presidente de la República, @FSagasti, tomó juramento a Cluber Fernando Aliaga Lodtmann como nuevo ministro del Interior. pic.twitter.com/Kq11MMXryt — Ministerio del Interior (@MininterPeru) December 3, 2020

Nota previa

Con miras a su presentación ante el Pleno, Bermúdez Valdivia se viene reuniendo con diferentes agrupaciones políticas que cuentan con representación en el Parlamento. En ese sentido, portavoces y líderes de Alianza para el Progreso, Somos Perú y el Partido Morado afirmaron que sus bancadas otorgarían el voto de confianza.

Sin embargo, el gabinete ministerial que juró el pasado 18 de noviembre llegará a su presentación con una baja: Rubén Vargas. El ahora exministro del Interior evidenció la inestabilidad política que se atizó con la toma de poder de Manuel Merino (Acción Popular) -previo apoyo de 8 bancadas del Congreso- y renunció tras cuestionamientos por renovar el Alto Mando de la PNP al pasar al retiro a 18 generales.

Asimismo, a través de redes sociales se difundió la desinformación que le atribuía tener un parentesco con el cabecilla terrorista Zenón Vargas Cárdenas. Nicolás Lúcar de Exitosa fue uno de los primeros en asegurar, erróneamente, que Rubén Vargas Céspedes era hermano de Zenón Vargas, sin presentar evidencias que lo sustente ni haber consultado con el exministro.

“En el colmo de la guerra sucia, se me pretende vincular con Zenón Vargas Cárdenas, a quien no conozco, ni sabía de su existencia y no tengo idea de quién se trata ”, señaló Rubén Vargas vía Twitter.

La presencia de Vargas no era bien vista por bancadas como Acción Popular, Podemos Perú y UPP; quienes advirtieron no brindar el voto de confianza si seguía en la cartera del Interior. El Frente Amplio aseveró que escucharán a la premier, a quien le plantearon, entre otros, el incremento del presupuesto en salud y en educación. Mientras, Fuerza Popular aguardará escuchar la exposición para definir su postura.

