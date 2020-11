RMP: La Fiscalía de Juárez Atoche es una coladera, se filtró información para lograr el golpe

Rosa María Palacios indicó que la información que debe manejar de forma secreta el Equipo Especial Lava Jato, integrado por fiscal Germán Juárez Atoche sobre el caso Club de la Construcción, que involucra al expresidente Martín Vizcarra, se filtró para contribuir al golpe de Estado.

“ Su Fiscalía (de Germán Juárez ) es una coladera y se filtra la información dosificada domingo a domingo para contribuir a generar un ambiente, una excusa, para lograr el derrocamiento contra Martín Vizcarra”, precisó en Sin Guion.

En esa línea, mencionó que al fiscal no le preocupa seguir revelando información confidencial al ser entrevistado en programas de televisión, cuando es su responsabilidad mantener el secreto de estas para llevar un procedimiento adecuado.

“Sigue soltando información secreta, reservada. Si van a canjear libertades, inmunidades por condenas a otras personas, aunque sea levantando falsos testimonios, el señor Juárez Atoche no va a condenar a nadie del Club de la Construcción , porque todos van a ser colaboradores eficaces contra quien sea”, manifestó.

Se refirió también a los presuntos insultos en su contra emitidos por parte del fiscal en cuestión, y afirmó que siempre ha criticado la gestión de Vizcarra, a diferencia de lo que el miembro del Equipo Especial expresó.

“Saben que he criticado al señor Vizcarra férreamente en su manejo de la pandemia, a él, a sus ministros y a toda su gestión. Lo que no soy es sediciosa, no soy golpista, no conspiro para derrocar a un presidente, porque en mi facultad me enseñaron que eso era delito”, dijo.

Rosa María Palacios recordó las investigaciones contra Nadine Heredia por sus agendas, y resaltó que, hasta el momento, no hay un avance en el proceso, ya que ninguno de los involucrados tienen sentencias.

“Seis años después Nadine Heredia ni Ollanta Humala tienen una condena, no es un éxito su Fiscalía (...). El Tribunal Constitucional le dijo que no sabe ni siquiera presentar la fundamentación de una prisión preventiva”, acotó.

La abogada señaló que ha defendido la autonomía del Equipo Especial, pero que no se quedará callada ante insultos. Por otro lado, pidió a los miembros del grupo de investigación que no permitan que el fiscal Juárez “se cuelgue” de ellos, porque “nadie los está persiguiendo”.

“Estamos haciendo preguntas muy claras y sencillas sobre el desempeño del señor Juárez Atoche, y que se quiera colgar de todos los demás diciendo que si se va Vela, nos vamos solidariamente con él, lo único que implica es que quiere destruir el trabajo y el prestigio bien ganado del Equipo Especial ”, sostuvo Palacios.

Advirtió, además, que en este momento, en el grupo de investigación son “rehenes de un colaborador eficaz” debido a que si Elard Tejeda decide aceptar que lo dicho sobre Vizcarra es falso, se vendría abajo el prestigio de todo el equipo.

“Miren ustedes en qué manos están, en las manos de una persona que insulta, que miente y que ni siquiera tiene el valor de dar el nombre de la persona que está insultando, es decir, un cobarde”, puntualizó RMP.

