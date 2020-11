Ugaz: “No pueden decir que han entregado S/ 2 millones 300 mil y que el dinero no esté”

Fernando Ugaz Zegarra, quien ejerce la defensa penal de Martín Vizcarra, asegura que la competencia de la investigación del caso Obrainsa por el pago de sobornos al exmandatario la tiene el fiscal Elmer Chirre. El abogado ha basado su estrategia en evitar que el expresidente afronte las investigaciones en prisión para prevenir que sea estigmatizado.

- ¿Cuál es la estrategia de su defensa a favor de Martín Vizcarra?

Es de sometimiento a la justicia, de respeto a las autoridades, nos guste o no. La primera medida tomada es que toda estrategia política y comunicacional pase por un tema legal porque el mensaje que queremos dar a la Fiscalía y Poder Judicial es que Martín Vizcarra no se va a fugar, se queda en el país para apersonarse a todos los procesos y todas las investigaciones. Martín Vizcarra, hoy ciudadano de pie, se somete a la justicia peruana.

- Los fiscales Germán Juárez y Elmer Chirre investigan preliminarmente a Vizcarra por el caso Obrainsa. Desde su punto de vista, ¿quién debería llevar el caso?

Desde nuestra perspectiva, el fiscal Chirre es la autoridad competente para investigar por el tema de especialidad, pero nosotros queremos allanar y evitar cualquier tipo de presunción. Porque uno puede someterse al doctor Chirre y el doctor Juárez puede decir que es un entorpecimiento a su competencia y sacar su detención preliminar y, ya detenido, quedará estigmatizado. El tema de la competencia se va a esclarecer, es cuestión de días que se esclarezca.

- Son dos investigaciones por el mismo hecho. La ley no lo permite, pero usted no se ha opuesto.

Hay una garantía constitucional donde indica que nadie puede estar sometido a dos investigaciones por el mismo hecho, nadie, y el señor Martín Vizcarra no es ni más ni menos ciudadano en este país. Pero, sin embargo, nos están sometiendo a dos investigaciones por el mismo hecho. Nosotros decimos que, si quieren abrirnos cinco investigaciones por el mismo hecho, a las cinco nos vamos a someter . No quiero que luego digan que estamos iniciando acciones de inhibiciones o cuestionamientos a las competencias fiscales y que se interprete como un acto de entorpecimiento a la actividad probatoria porque acá hasta cuando uno guarda silencio se toma como que se está entorpeciendo. No quiero dar la mínima sospecha de entorpecimiento. Incluso entendiendo que el fiscal Juárez Atoche no es competente en el caso, iremos a declarar las veces que lo pida.

- Referente a los pagos que los aspirantes a colaboradores eficaces han señalado haber entregado a Vizcarra, ¿se acepta la recepción del dinero?

No hay ninguna prueba de la entrega de dinero, todos los colaboradores hablan que les habrían pedido, pero no hay ni una sola prueba. ¿Y quiénes son los colaboradores? Personas que luego de dos años de estar en proceso de colaboración recuerdan un supuesto pedido de dinero. Estas personas, además, traen a sus dependientes, sus trabajadores, secretarias y más para corroborar los dichos. La imputación es haber recibido 2 millones 300 mil soles y ese dinero debe estar en algún lugar, entonces comencemos con las cuentas bancarias. Solicitamos el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil a todo el sistema fiscal y judicial. Que se realice de oficio el peritaje sobre el patrimonio nacional de mi patrocinado y un peritaje contable financiero a sus empresas, constructoras o a lo que tenga algún vínculo con él. Que no se pierda un minuto para acceder a sus cuentas. A nadie le pueden decir: “He entregado 2 millones 300 mil soles” y que eso no esté en ningún lugar.

- Se toma la amistad con Elard Tejeda Moscoso, propietario de Obrainsa, como una prueba de que sí se pudo dar el soborno de 1 millón de dólares a Vizcarra por la obra Lomas de Ilo.

La entrega de dinero basado en lo conoce o no lo conoce es débil. Uno puede conocer a muchas personas, pero no se puede decir que a propósito de conocerlo existe el pago de una coima. ¿Qué tipo de indicio es ese? Hay un nivel de seriedad en los casos y más aún cuando las imputaciones en contra de altos dignatarios vienen con una fuerte carga política.

- UNOPS ha declarado que fue responsabilidad de Vizcarra, entonces gobernador de Moquegua, elegir a Obrainsa para el contrato por Lomas de Ilo.

Aquí la pregunta es: ¿por qué una institución internacional interviene en un proceso estatal de licitación pública? Es para limitar cualquier acto de corrupción y, si la organización internacional ha dado su visto bueno, su respaldo y en su momento no logró identificar ningún acto irregular, ¿entonces de qué hablamos? No es posible que digamos que la participación de UNOPS fue nula, como si fuera un elemento burocrático más sin ninguna utilidad. Una institución no puede, al país que le abre las puertas para que transparente los temas de contratación, decir que no ha hecho nada. Creo que UNOPS, en ánimo de querer alejarse de la politización, no es contundente en sus respuestas respecto a la claridad y transparencia de esa contratación.

- ¿Cómo se explicaría la entrega de información privilegiada a Obrainsa para que presente una mejor propuesta en Lomas de Ilo y salga ganadora?

La entrega de la información reservada es otro mito, otra leyenda urbana. Esos datos están colgados en los sistemas y son información pública.

- Considera la defensa que es el Club de los Construcción quien está detrás de las acusaciones a Vizcarra.

Yo me centro en el tema legal, no político. El político es el señor Vizcarra y le he aconsejado también que nos centremos en el tema legal. El esclarecimiento de las imputaciones va a dar una mejor sustentación a todo nivel y va a ser sano para el país.

- La presencia del entonces presidente Vizcarra en la reunión para compras de pruebas COVID-19 que el fiscal Reinaldo Abia investiga, ¿lo considera un hecho irregular?

El caso no lo he revisado a profundidad, pero esto se trata de un contexto de emergencia, donde el Estado peruano como Estado tiene que lograr que se pueda obtener de la mejor manera los productos para la población.

- ¿No acepta algún tipo de culpabilidad en el expresidente Vizcarra de todas las imputaciones que le hacen?

La defensa legal de Vizcarra tiene una absoluta tranquilidad en enfrentar el caso porque tenemos la convicción de que es inocente.

