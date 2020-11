Ántero Flores-Aráoz, primer ministro de Manuel Merino tras el golpe de Estado contra el expresidente Martín Vizcarra, aseguró que fue el procurador general Daniel Soria quien pidió su salida a fin de replantear la estrategia del Estado respecto de la demanda competencial sobre la vacancia ante el Tribunal Constitucional, y no al revés.

En diálogo con Latina, Flores-Araóz precisó que la ministra de Justicia, Delia Muñoz, “no tenía una decisión tomada” en cuanto a la continuidad de Daniel Soria para el proceso que se iniciará el próximo 18 de noviembre, por lo que consideró una “irresponsabilidad” que salga a denunciarlo a los medios.

“¿Cuál es el problema? (...) No lo veo cuestionable, es un funcionario público que está adscrito al sector Justicia. Por lo que (Delia Muñoz) me ha dicho, él ofreció, si no estaban de acuerdo (con la estrategia ante la demanda competencial), su renuncia”, sostuvo.

El también exministro aprista sostuvo que, como “abogado del Estado”, el procurador general Daniel Soria está sujeto al imperativo del Ejecutivo para revelar cuál será su estrategia ante la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. De lo contrario, puede ser removido de su cargo.

“Ella lo que me ha dicho es que, en la conversación, él (Daniel Soria) le ha dicho ‘me voy’. Y si no fuera así, y ella se lo hubiera exigido, la avalo totalmente. Yo tengo que tener confianza en mi abogado, tan sencillo como eso”, sentenció.

Delia Muñoz: ministra de Justicia pidió renuncia de procurador Daniel Soria

Daniel Soria, procurador general del Estado, reveló que la flamente ministra de Justicia, Delia Muñoz, le solicitó su renuncia porque buscan una “nueva estrategia” en el proceso de la demanda competencial que interpuso el Gobierno de Martín Vizcarra contra el Congreso de la República.

“Fui convocado el día de hoy (jueves 12) en la tarde al despacho de la ministra de Justicia, Delia Muñoz, donde se me pidió mi renuncia y eso, según entendí, porque se quiere realizar una nueva estrategia procesal en el caso del proceso competencial que se verá el día viernes en el Tribunal Constitucional”, manifestó en diálogo con RPP Noticias.

Del mismo modo, Daniel Soria aseguró que, de acuerdo a lo manifestado por la titular de Justicia, sería la exprocuradora Katherine Ampuero quien lo reemplace en el cargo.

Cabe recordar que este recurso será evaluado el próximo miércoles 18 de noviembre para delimitar las interpretaciones que el Congreso pueda tener sobre la causal de incapacidad moral permanente de la vacancia presidencial, procedimiento que la entidad ejecutó en contra del exmandatario.