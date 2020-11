Troyes señala que hubo presiones en AP para votar a favor del golpe de Estado

Se van conociendo nuevos detalles sobre lo ocurrido el lunes 9 de noviembre, día en que el Congreso orquestó un golpe de Estado contra Martín Vizcarra.

Un reportaje de IDL Reporteros evidenció que sí hubo una repartija luego de la exposición de la defensa del exmandatario peruano en el Pleno ante el pedido para destituirlo por “permanente incapacidad moral”.

Vizcarra Cornejo asistió al Palacio Legislativo cerca de las 10.00 a. m. Tras una presentación que duró aproximadamente 45 minutos, abandonó el hemiciclo y Manuel Merino ordenó un cuarto intermedio (un breve receso) hasta la 1.30 p. m.

Intereses personales impulsaron la vacancia contra Vizcarra. Foto: EFE.

En este lapso de tiempo, señaló el informe del medio antes citado, se iniciaron una serie de presiones a los parlamentarios para que voten a favor de la moción de vacancia presidencial. Así lo relató Hans Troyes, integrante de la bancada Acción Popular, a la periodista Romina Mella.

“El proceso de negociación fue en el cuarto intermedio. (…) Para que se dieran cambios hubo un proceso de repartija. (A los que no quisieron plegarse) nos dijeron que no nos iban a firmar proyectos. (…) Me refiero a los proyectos de ley. Yo he presentado 13 proyectos que están en curso. (La presión) fue (de) Burga. Esto se dio en una reunión en bancada el sábado en el Congreso. (…) Dijeron que no iban a dar trámite a los proyectos si no votábamos a favor. Manifesté mi punto de vista en contra de la vacancia”, sostuvo.

El testimonio del congresista coincidió con las estimaciones de votos antes de la sesión plenaria que definió la salida de Vizcarra, los cuales no llegaban ni a 50. Sin embargo, terminaron por sumar 105 a favor.

“Hora y media antes de la votación supimos que se habían volteado. Una hora antes supimos lo de los 85 votos (que ya tenían). Los coordinadores parlamentarios averiguaron. Tras media hora de esfuerzos intensos terminamos sabiendo lo que iba a pasar. Luego llamamos a los que habíamos hablado (para que voten en contra) y ya no contestaron”, reveló el reportaje del periodista Gustavo Gorriti.

