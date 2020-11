Urresti en contra de admitir la vacancia: “Sería terrible en estas circunstancias”

El legislador Daniel Urresti anunció que votará en contra de la admisión de la segunda moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, la que se debate en el Pleno del Congreso en la tarde de este lunes.

El pedido se basa en las declaraciones de cinco aspirantes a colaboradores eficaces que aseguran haber dado coimas al ahora mandatario cuando era gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía inició la investigación y viene indagando los hechos.

A través de un comunicado, el exvocero de Podemos Perú, bancada que suscribió el pedido para destituir al jefe de Estado, dio sus argumentos para tener una posición diferentes a la de sus colegas de agrupación parlamentaria.

“Dejo en claro que mi voto por el no a la admisión de la moción es con lo que se conoce hasta ahora: denuncias periodísticas, indicios y muchos rumores. No he visto hasta ahora un video demoledor como el de Vladimiro Montesinos comprándose congresistas o el video sobre el canje del indulto a Fujimori por la vacancia de PPK", mencionó Urresti.

Martín Vizcarra

El también precandidato a la Presidencia de la República para las elecciones generales de 2021 señaló que toma esta posición, distinta al de la primera moción de vacancia contra Vizcarra Cornejo, porque conoce “por dentro cómo funciona la administración pública y lo que significa un relevo de ministros”.

“No es nada fácil mover y cambiar piezas y, al mismo tiempo, hacer que la maquinaria siga funcionando. ¡Si eso ocurre en un ministerio y en tiempos ‘normales’, imagínense cómo debe ser un cambio presidencial en plena pandemia! A eso súmenle que los países más poderosos del planeta están viviendo ya la segunda ola del coronavirus”, remarcó.

Agregó que la transición de un gobierno al otro se trabaja con meses de anticipación y normalmente de manera presencial, modalidad que no sería la más adecuada en medio de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“ Sería terrible hacer un brusco cambio presidencial en estas circunstancias . (...) Tras una vacancia presidencial reina la incertidumbre, nadie sabe quién asumirá qué, los ministerios quedan paralizados, los funcionarios no quieren firmar documentos para evitarse problemas, etc", sostuvo.

Urresti: “Los que deben sancionar no son los políticos, sino la justicia”

Sin embargo, el legislador resaltó que esta posición no significa un respaldo al presidente, sino que él debe ser investigado por las instancias correspondiente y no sancionado por el Congreso ante hechos que aún no han sido corroborados.

“Para mí hay indicios clarísimos de graves hechos de corrupción cuando era gobernador de Moquegua. Y corrupción es delito. Y los que deben juzgar y sancionar los delitos no son los políticos sino la justicia. Por lo tanto, si se le encuentra culpable debe ir a la cárcel”, continuó.

Hasta el momento, solo las bancadas de Unión Por el Perú, Fuerza Popular y algunos integrantes de Podemos Perú, Acción Popular y Frente Amplio se han mostrado a favor de admitir a debate la moción de vacancia contra Martín Vizcarra.

