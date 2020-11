Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

Vacancia

El presidente de la República, Martín Vizcarra, refirió que el Congreso de la República busca motivos para generar conflictos entre ambos poderes del Estado.

Esta fue la respuesta a las críticas sobre las declaraciones del primer ministro, Walter Martos, acerca de que las Fuerzas Armadas: “no permitirían una ruptura del Estado de derecho”.

Al respecto, Vizcarra comentó: " Todas las semanas siempre sacan algún argumento para amenazar con interpelación o censuras a miembros del Gabinete . Nosotros actuamos con plena transparencia. El premier Martos, como exmilitar, sabe que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Quien define el destino del país es el pueblo, quien define los procedimientos a seguir son las normas”.

Independencia

Tras hacerse pública la renuncia del procurador Amado Enco por vulneración a la autonomía y recorte de facultades a la Procuraduría Anticorrupción, el jefe de Estado aseguró que no hubo injerencia alguna por parte del Gobierno en las procuradurías.

“ Siempre hemos mantenido la independencia con la Procuraduría, porque somos plenamente conscientes de que el procurador es procurador del Estado y no del Gobierno . Por eso, incluso, el señor Enco, en más de una oportunidad, ha tenido opiniones e incluso ha emitido documentos que van contra funcionarios del Gobierno y mi propia persona como presidente”, sostuvo.

Autonomía

La ministra de Justicia, Ana Neyra, también se pronunció sobre la renuncia del procurador anticorrupción Amado Enco. En la misma línea que el mandatario, rechazó que el Gobierno haya vulnerado funciones.

“Él ha denunciado a altos funcionarios del Gobierno, incluido al presidente de la República, y ha dado todas las declaraciones que ha considerado. En ningún momento se ha afectado su autonomía. Me preocupa un poco su carta de renuncia porque deja a entrever que, de alguna forma, sí habría ocurrido . Me parece importante que él, ante la población, diga qué actos supuestamente habrían afectado su trabajo”, dijo en diálogo con Canal N.

Preocupación

En cuanto al nuevo intento de vacancia presidencial, la titular del Minjus expresó que genera preocupación al Gobierno la fecha en la que se debatirá la admisión de la moción.

“ Nos preocupa que el Congreso esté haciendo el cambio de fecha , porque parecería cómo la opinión pública va evolucionando, para ver si eso le generaría más posibilidades de la admisión de la vacancia. Si consideran que hay hechos graves, deberían expedir el trámite”, declaró a Canal N.

La moción se verá en el Pleno del Parlamento el próximo 2 de noviembre, aunque días atrás se anunció que la medida se evaluaría en el Pleno descentralizado de Abancay.

Medidas

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, señaló que, de admitirse la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, tomarán medidas legales para evitar que siga adelante.

“Esta controversia se tiene que solucionar en el marco de la Constitución y las leyes. ¿Por qué digo que no lo vamos a permitir? Si el Congreso continúa con el proceso, nosotros tenemos todos los instrumentos legales para no aceptar esto, como una medida cautelar, una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional” , explicó en entrevista con RPP.

Conversación

Luego de la difusión de un nuevo audio, el congresista José Vega (Unión por el Perú) manifestó que no conocía los cuestionamientos contra el exjuez César Hinostroza, quien es sindicado como uno de los cabecillas de Los Cuellos Blancos del Puertos

“Esto es un refrito, pretendiendo frenar. Yo no tengo rabo de paja, porque, si no, no estaría sentado frente a ustedes. Pretenden enlodar para no vacar. Yo puedo haber conversado con muchas personas, yo no sé si esa persona es ladrón, está cuestionada o tiene problemas ”, sostuvo.

