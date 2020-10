Cinco congresistas del Frente Amplio deciden impulsar otra moción de vacancia contra Vizcarra

La bancada del Frente Amplio sostuvo una reunión esta noche y sus integrantes acordaron, por mayoría, impulsar una moción propia de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.

De los ocho miembros de la bancada del Frente Amplio, cinco votaron a favor de esta iniciativa de vacancia: José Luis Ancalle, Absalón Montoya, Yván Quispe Apaza, Lenin Bazán Villanueva y Lenin Checco Chauca.

En cambio, se opusieron a esta iniciativa la portavoz de la bancada, Rocío Silva Santisteban, y la parlamentaria representante de Cajamarca, Mirtha Vásquez. El parlamentario Carlos Fernández Chacón no emitió su voto por estar ausente.

Fuentes de La República, informaron que la bancada emitirá un pronunciamiento dando las explicaciones de esta decisión.

Mientras tanto, las bancadas de Unión por el Perú (UPP) y Podemos Perú hoy acumularon solo 21 firmas, sin lograr aún las 26 necesarias para avanzar con este procedimiento.

Es decir, no lograron el respaldo del Frepap, que informó a La Republica que no firmarán el documento, ni de Alianza para el Progreso (APP). El portavoz de esta última bancada, Fernando Meléndez, precisó a esta redacción que su bancada tuvo una reunión y acordó no promover ni firmar ninguna moción de vacancia.

En tanto, Fuerza Popular aún no tuvo la reunión de bancada de la semana, por lo tanto el tema no ha sido abordado internamente. Así lo dio a conocer a La República el portavoz Diethell Columbus.

Se conoció además que el Partido Morado no se sumará a ninguna moción, mientras que los portavoces de Somos Perú y Acción Popular no atendieron a nuestras comunicaciones telefónicas.