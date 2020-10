Silva Santisteban: Reglamento para elegir nuevo TC no debería tener gradualidad en idoneidad moral

La congresista Rocío Silva Santisteban, de la bancada Frente Amplio, señaló, respecto al reglamento para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), que no está conforme con el criterio de evaluación de idoneidad moral. Incluso, aseguró que evalúa retirar su voto por ser un aspecto que considera fundamental.

“ Estoy completamente en desacuerdo con ponerle una gradualidad a la idoneidad moral . Sobre eso yo he hecho cuestión de Estado, y lo he dicho en la comisión, en el Pleno, se lo dije a los técnicos, al presidente de la comisión”, comentó en diálogo con La República.

Es así que, en caso de que los miembros de la Comisión Especial encargada de elegir a los nuevos tribunos encuentre que deben modificarse algunos términos del recientemente oficializado reglamento, estos tendrán que pasar al Pleno para ser votadas por los 130 legisladores.

El cronograma que guiará proceso de selección debe respetar la Ley Orgánica del TC

Asimismo, Silva Santisteban Manrique refirió que es indispensable que el cronograma que regirá el proceso de selección de nuevos magistrados se acomode a los plazos establecidos en la modificatoria de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

“Desde que comienza el proceso hasta que termina y va al Pleno, tenemos una cantidad de días por ley. El cronograma que han planteado era para que se ajustara a esa cantidad de días. Es sorprendente que a veces haya tanta insistencia con el tema de la rapidez porque hay plazos que cumplir ”, expresó.

Cabe indicar que la comisión especial propuso un nuevo posible calendario. Anteriormente, el grupo de trabajo parlamentario planteó que el proceso culmine el 30 de diciembre de 2020, sin embargo, ahora considerarían que es mejor que suceda el 13 de enero de 2021.

Respecto a este punto, la portavoz del Frente Amplio precisó que la decisión responde a que los plazos se determinaron de acuerdo con el reglamento. Además, manifestó que debería modificarse las fechas de las entrevistas personales para que tampoco interfieran con festividades.

“Con algunos congresistas habíamos conversado que hay algunos plazos que se pueden resolver de manera paralela. Lo óptimo sería que las entrevistas personales no se hagan entre el 29 de diciembre y 4 de enero. Tendríamos que ver lo que plantea la ley, porque un elemento que constriñe los plazos es la ley ”, detalló.

La comisión que elegirá al TC debe respetar los plazos de la Contraloría

Al ser consultada por este diario si considera que el 13 de enero del próximo año la Comisión Especial logrará culminar con el proceso de elección de magistrados del TC, Silva Santisteban acotó que esa es la obligación del grupo.

“La fecha que se plantee es la fecha que se tiene que cumplir, por ley. El tema no es fácil porque no depende solo de la comisión, depende también de la Contraloría. Por eso es que nosotros habíamos dicho que se tenían que respetar los plazos que planteaba dicha entidad porque tiene que hacer su investigación y si ellos mismos nos han dicho que no pueden hacerlo en el plazo que hemos planteado, tenemos que respetarlo ”, puntualizó.

La reunión en que la Comisión Especial debatirá el plan de trabajo se cambió al martes 20 de octubre, según confirmó la congresista del Frente Amplio.

Congreso, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.