Ricardo Burga a Cecilia García sobre ley ONP: “No engañemos a la gente con lindas palabras”

En plena transmisión del canal del Congreso de la República se pudo ver un altercado entre Ricardo Burga de Acción de Popular y Cecilia García de Podemos Perú, quienes mostraron sus diversos puntos de vista sobre la ley para la devolución de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Esto sucedió durante el debate en la Comisión de Economía liderada por su presidente, el parlamentario Anthony Novoa, quién puso en discusión el dictamen para devolver los aportes a la ONP a aquellos que no realizan depósitos en los últimos 12 meses.

Fue Ricardo Burga quién sugirió, en un primer momento, a la comisión “no confundir a la gente con lindas palabras” ya que hay personas que sí buscan retirar sus aportes pero también hay otras que “no pueden retirarlo”.

“ No confundamos las cosas ni queramos engañar a la gente con lindas palabras ni todo lo demás . Si queremos dar leyes que no perjudiquen a nadie tenemos que llegar a un punto de equilibrio entre los que quieren llevarse su dinero con justa razón y los que se quedan en el fondo porque no pueden retirarlo”, manifestó el legislador.

Ante esto, Cecilia García sostuvo que “tiene el derecho de responder dos veces” debido a un reportaje de Punto Final donde se conoció que la parlamentaria habría postulado a cargos de elección popular en 2018 y 2020 con dos identidades distintas.

“Ahora salen mis datos como Cecilia Jaqueline y como Jaqueline Cecilia. Tengo derecho a responder dos veces”, dijo la representante de Podemos Perú mientras se escuchaban algunas risas en la sesión.

Seguidamente, Cecilia García contestó a Ricardo Burga y lo acusó de defender a empresas dedicadas a la Administración de Fondos de Pensiones (AFPs) y de no investigarlas tras un supuesto beneficio personal.

“En realidad, tengo un solo nombre, pero la fuerza de diez para responderle al señor Burga. Usted está totalmente equivocado. Lamentablemente su trabajo de defensor a las AFPs no lo va hacer frente a un fundamento técnico y estadístico y sobre todo de la realidad”, afirmó la congresista.

Al escuchar dicha afirmación, Ricardo Burga exhortó a Cecilia García a “demostrar las pruebas” que lo involucran con una supuesta defensa de empresas de AFPs y de no hacerlo exigió que retire sus palabras.

“Yo no defiendo a ninguna AFP. Eso que quiere bien claro. Yo no le acepto a la señora Cecilia García que diga que soy defensor de las AFPs porque tendrá que demostrarlo así que le exijo que retire sus palabras”, contestó Burga.

Luego de la presentación de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, ante la Comisión de Economía el último miércoles, el grupo de trabajo acordó votar la próxima semana sobre el dictamen que plantea la devolución de aportes de la ONP.

Esta iniciativa del Parlamento ha sido observada por el Ejecutivo y, según el presidente de la comisión, Anthony Novoa, ''ahora viene el trabajo técnico del equipo para elaborar el dictamen y nosotros debatirlo, para aprobar siempre en favor de los hermanos de la ONP".

