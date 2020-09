César Hinostroza en audiencia virtual: “Pido, en nombre de Jesús, ser saciado por la justicia” [VIDEO]

El ex juez supremo César Hinostroza se pronunció durante una audiencia virtual que evalúa la apelación presentada por su defensa referente a la resolución que declaró infundadas las tutelas de derecho en la pesquisa en su contra por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Es así que, al término de la audiencia, el exmagistrado citó un pasaje bíblico exhortando a los jueces del Poder Judicial para que sea "saciado por la justicia”. También solicitó a la Fiscalía “precisar” los elementos presentados en su contra.

“Soy cristiano y me dediqué a leer todos los valores y principios de Dios. Él bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pido, en nombre de Jesús, a ustedes autoridades puestas por Dios que yo sea saciado con justicia , y en este caso, ni si quiera estoy pidiendo absolución, solo que el fiscal precise los elementos de cada tipo penal para que pueda defenderme”, dijo este lunes desde España.

Cabe recordar que la defensa de Hinostroza Pariachi apeló la resolución del pasado 27 de julio, emitida por el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Hugo Nuñez Julca, quien declaró infundadas las tutelas de derecho solicitadas en cuatro incidentes vinculados con Los Cuellos Blancos.

Ante esto, Hinostroza sostuvo que no “habían elementos de convicción” de parte de la Fiscalía ni del Congreso y que solo fue “una denuncia forzada" aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y respaldada por la opinión pública, además, del propio presidente, Martín Vizcarra.

“Seguro el señor fiscal no puede alterar los hechos, y por eso, posiblemente, no quiere completar la imputación con elementos del tipo penal o porque, simplemente, no los tiene. Sería más hidalgo reconocer que no tiene los elementos”, se defendió el exjuez.

En otro momento, agregó que hace poco supo que el juez supremo Jorge Salas Arenas se inhibió de ver su caso en el proceso de extradición al Perú debido a que fue mencionado en unos de los audios con Walter Ríos.

Esto, por haber, presuntamente, recibido cenas gratuitas del empresario Salvador Ricci en el restaurante El Asador, en el 2015.

“Se fuerza al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para que me denuncie ante el Congreso a pesar de que no había elementos de convicción de ningún delito. Lo he dicho en el Congreso en su momento […] La incoherencia de la Fiscalía es que no se puede tocar los hechos”, agregó.

Finalmente, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dejó al voto el pedido de César Hinostroza, quien viene siendo investigado en el Ministerio Público por los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, patrocinio ilegal, entre otros.

