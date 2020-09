Walter Martos: “Exhortamos al Parlamento a concluir con la reforma política”

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, instó al Congreso de la República a culminar la reforma política y aprobar las propuestas pendientes antes del 28 de setiembre para que puedan tener vigencia desde las elecciones generales de 2021.

“ Nosotros exhortamos al Parlamento , como lo ha venido haciendo siempre el presidente de la República, a concluir con esta reforma política que impulsó el Gobierno. Una norma muy importante (eliminación del voto preferencial), ojalá que lo aprueben antes del 28 (de setiembre) para que puedan ir en estas elecciones”, declaró para Tv Perú.

La propuesta pendiente es la eliminación del voto preferencial que no ha sido debatida en el Pleno del Congreso, a pesar de tener respaldo en un dictamen y posteriormente ser presentado en un proyecto de ley. Este último fue rechazado por la Junta de Portavoces.

Otro planteamiento aún sin retomarse es la supresión de la inmunidad parlamentaria que fue aprobada en julio, aunque permitió la protección de altos funcionarios, modificación que distorsionó la iniciativa original y que sería inconstitucional. Esta norma puede aprobarse hasta diciembre de este año que dura la segunda legislatura.

Por otro lado, Martos precisó que coordina la reunión que tendrá el jefe de Estado, Martín Vizcarra, con el titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, a solicitud de este último tras superar la crisis política que culminó con el frustrado intento de vacancia presidencial.

“Probablemente sea a partir del día martes de la próxima semana. (...) Es una manera de acercarnos porque, por encima de cualquier interés personal, de partido o de grupo, tenemos la convicción de cumplir los intereses del Estado ”, mencionó.

Martos: “Cuando termine mi trabajo, no voy a ingresar en política para nada”

Asimismo, el jefe del Gabinete Ministerial reiteró que el Gobierno trabaja para que las elecciones del próximo 11 de abril de 2021 sean transparentes y que, en este proceso, se mantendrán neutrales como manda la norma.

Por otro lado, reiteró que, tras culminar su función en el Poder Ejecutivo, se mantendrá alejado de la política. Así negó la posibilidad de integrar el equipo de algún partido que llegue a la presidencia.

“Yo no soy político, soy una persona técnica, un general en retiro dedicado muchos años a la Fuerzas Armadas. Agradezco muchísimo al presidente que me da esta oportunidad de servir al país. Voy a dar todo lo que está de mi parte, cuando termine mi trabajo que me ha encomendado, voy a regresar con mi familia tranquilo y no voy a ingresar en política para nada ”, sostuvo Walter Martos.

