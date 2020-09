Molinelli asegura que rechazó propuestas de tres partidos para postular a las elecciones 2021

Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de EsSalud, manifestó que rechazó propuestas de diferentes partidos políticos para que participara en las próximas elecciones generales de 2021.

“He recibido algunas invitaciones no solo de un partido, he recibido de tres. Agradezco el interés. Siempre mi voluntad es de apoyar y trabajar por mi país. Hoy vuelvo a ratificar que mi compromiso es con EsSalud y con el fortalecimiento del sistema en estos tiempos tan complicados”, declaró a Canal N.

Al ser consultada si recibió la invitación de George Forsyth para acompañarlo en la plancha presidencial del partido al que pertenece, Restauración Nacional, Molinelli Aristondo no precisó la información y descartó tener la intención de ser candidata en los comicios del otro año .

“Preferiría no dar los detalles, pero agradezco por haberme considerado. Prefiero, en estos momentos, seguir trabajando por mi país y por EsSalud, donde en esta etapa de pandemia necesitamos poner todo nuestro esfuerzo”, aclaró.

Plazo de inscripción vence el 30 de setiembre

El próximo miércoles 30 de setiembre vence el plazo para que precandidatos a la presidencia o Congreso se inscriban a partidos políticos, según refirió el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Es así que cada organización tendrá que definir a su representante para los comicios que se llevarán a cabo en abril de 2021.

Posibles candidatos a la presidencia 2021

Hasta el momento y de acuerdo con la última encuesta de Ipsos Perú, los posibles candidatos a la presidencia del 2021 son George Forsyth, Daniel Urresti y Keiko Fujimori.

De ellos, el único que oficializó su afiliación a un partido es el actual alcalde de La Victoria, quien ahora es militante de Restauración Nacional, del partido evangélico Humberto Lay.

Incluso la agrupación de Lay decidió cambiar el logo y el nombre por Victoria Nacional, que se relaciona con el distrito que Forsyth preside. En cuanto a la candidatura, se definirá en los próximos días.

