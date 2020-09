Jorge Muñoz: “No estoy a favor de la vacancia contra Martín Vizcarra, no es la solución”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, mostró su postura respecto al proceso de vacancia emprendido por el Congreso contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, y resaltó la necesidad de obedecer el estado de derecho.

En declaraciones a la prensa, Muñoz Wells rechazó la admisión de la moción de vacancia contra el jefe de Estado, aprobada el pasado viernes por el Parlamento con 65 votos a favor.

PUEDES VER: Presidente promulgó ley para que sentenciados no postulen a cargos públicos

“En lo personal, no estoy por la vacancia, estoy muy claro que esa no es la solución. No estoy por situaciones que no sean la aplicación de la norma. Tenemos que respetar el estado de derecho”, declaró el burgomaestre.

Asimismo, Jorge Muñoz no adelantó opinión sobre la difusión de nuevos audios donde figuran Karem Roca y Mirian Morales, exfuncionarias del entorno de Vizcarra Cornejo dialogando sobre las investigaciones de la Fiscalía al caso Richard Swing. Sin embargo, el alcalde de Lima subrayó que se debe investigar a los involucrados a nivel judicial.

PUEDES VER: Control Interno investigará a Domingo Pérez por menciones de Karem Roca

Martín Vizcarra pide disculpas y señala traición en su entorno cercano

Este lunes 14, Martín Vizcarra brindó un pronunciamiento por la crisis política generada tras la difusión de los audios en los que está involucrado, y la conspiración, según el mandatario, del titular del Congreso, Manuel Merino, en medio de la pandemia del coronavirus.

“Tengo que lamentar profundamente y pedir disculpas al país, porque una persona del despacho presidencial, en quien yo confiaba no desde ahora, sino desde años atrás, ha generado esta situación con dichos sin base, y sin fundamento alguno y que alimenta el chisme y morbo de muchas personas”, exclamó.

"Debo decir a los peruanos que lo que hay aquí es la traición de alguien de mi entorno cercano. Me genera tristeza y, además de la decepción, lamento decir que esto es una situación de índole personal, que ha trascendido a la escena política y que ha sido aprovechada por personajes oscuros”, continuó.

Congreso, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.