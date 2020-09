Yonhy Lescano: “La gran mayoría de Acción Popular rechaza estos actos”

El excongresista acciopopulista Yonhy Lescano, actual asesor del legislador Freddy Llaulli, considera que las llamadas de Manuel Merino, presidente del Congreso y su correligionario, son “un error garrafal” que puede interpretarse como conspiración.

¿Qué le parece que Merino haya llamado a jefes militares antes de la moción de vacancia?

Una decisión mala, totalmente salida de las prácticas democráticas. Un error del señor Merino que le está trayendo muchos perjuicios a Acción Popular y que le hacen daño al país.

¿Solamente un error?

No sé los entretelones. No he sido consultado. Merino, desde que entró al Congreso, nunca me ha llamado. Es un error, en un proceso de vacancia, llamar a los jefes de las Fuerzas Armadas, al menos. No puedo afirmar que fuera una conspiración, pero no corresponde hacer eso. Un error garrafal que se podría interpretar por parte de la ciudadanía como que hay una suerte de conspiración, además de múltiples interpretaciones.

Como integrante de Acción Popular, ¿qué posición expresa?

Rechazo totalmente. Cuando el Congreso, que está presidido por AP, ha tomado decisiones contrarias al país, siempre hemos rechazado para cautelar nuestro partido y la democracia. No sé con quién estará Merino consultando, quién estará detrás de todo esto, no creo que esté solo. La gran mayoría de militantes de Acción Popular rechaza estos actos porque no son adecuados para la democracia.

¿Y con quiénes está?

Para actuar de esa manera, alguien le ha hablado al oído. Él sabe a quién hace consultas. Hay rumores, pero no sé más. Yo no estoy cerca a ellos, tengo diferencias. Como asesor de Llaulli, con quien hablo es con Llaulli.

Está distanciado, entonces.

Muchos me han echado la cruz en la bancada. No comulgan con mi práctica política. Merino nunca me ha llamado. Trabajan con otros. Pero sí tengo que reclamar por el partido y el país cuando veo una mala decisión, un poco para que el partido no se siga cayendo también.

¿Llaulli, a quien asesora, votó en abstención en la admisión de la moción de vacancia?

Los congresistas son autónomos. Yo le dije, como asesor, “no se puede respaldar eso, usted vea”. Ha tomado esa decisión, al menos no ha respaldado.

¿Esta bancada de AP está perjudicando las posibilidades de su partido para el 2021?

La gente dice eso. El soberano ya lo dice. Debe haber un cambio de rumbo en el manejo del Parlamento. Merino debe tomar nota. También los voceros de la bancada, que a veces no escuchan. Hay mucha soberbia.

¿El vocero de Acción Popular, Guibovich, no le escucha?

No escucha. Hemos dado sugerencias, a veces ni responde comunicaciones. Cuando se le da algunos pedidos de la ciudadanía, tampoco. No quieren tener relación con quienes discrepan ideológicamente, seguro.

¿Cómo qué sugerencia?

Sobre lo del cannabis para el tratamiento de enfermos.

Otto Guibovich, vocero de AP, no le responde, entonces.

No responde. Tendrá sus razones. Yo siempre le respondo. Llaulli comunicó que no querían firmar ese proyecto de ley.

¿Y qué le parece que Guibovich le haya escrito al ministro de Defensa? Guibovich dice que no sabía de las llamadas de Merino.

Eso sí no creo. Si ellos coordinan permanentemente. Eso puede creer un niño de cinco años. Para hacer un proceso de vacancia y haber firmado la moción, ¿cree que no van a coordinar? Él tiene que actuar más con base en la ideología del partido.

¿Cómo ve su aspiración a ser candidato presidencial de AP?

Se complica. La gente dice: “AP está peor que el Congreso anterior”. Pero de las crisis uno se fortalece con el trabajo que hace. La mayoría en AP tiene aprecio por nuestro trabajo.

¿Y su denuncia de acoso?

Está archivada. Dos peritajes demostraron que los chats habían estado manipulados.

No hay autocrítica...

Allí está: Whatsapp manipulado. Me sometí a las investigaciones y no me derrotaron.