Vizcarra: “Estamos dispuestos a dar la información, pero hay que cumplir los procedimientos” [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió a su reciente rechazo para asistir a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso. “Estamos en un sistema democrático donde tenemos que respetar al estado de derecho”, expresó.

El jefe de Estado había sido convocado para este viernes 4 a las 4:00 p.m. para que responda sobre las presuntas irregularidades en los contratos con el Estado de Ricardo Cisneros, más conocido como Richard Swing, y de sus allegados, como los denominados ‘Amigos del tenis’.

Ante ello, Vizcarra Cornejo resaltó, desde Apurímac, que está dispuesto a brindar la información solicitada por la comisión presidida por Edgar Alarcón (Unión Por el Perú), pero, enfatizó, cumpliendo el “debido proceso”.

“Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a dar la información que requieran, pero hay que cumplir los procedimientos. Estamos en un sistema democrático donde tenemos que respetar al estado de derecho”, exclamó.

“Vamos a dar [la información que requieran]. Como siempre he caracterizado a mi Gobierno como un Gobierno que no oculta nada, pero siempre respetando el debido proceso que corresponde en un Gobierno democrático, como en el que estamos”, continuó.

En efecto, la mañana de este viernes 4, Martín Vizcarra informó, a través de una carta enviada al titular del Parlamento, Manuel Merino, que rechaza su participación a la citación parlamentaria bajo el argumento de no estar en la obligación de hacerlo.

“A pesar de lo señalado en el informe, como ya lo he manifestado en anteriores ocasiones, quiero reiterar que no he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contratación de las personas mencionadas en el oficio de la referencia”, se lee en la misiva.

En esa línea, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, titulado por Ana Neyra, emitió un informe jurídico donde concluye que Martín Vizcarra no tiene la obligación de participar en la sesión de la Comisión de Fiscalización ni en ninguna otra, por afectar el cumplimiento de sus funciones y desconocer su inmunidad absoluta.

