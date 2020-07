Wilfredo Pedraza habría tratado de influir en testigos

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, explicó que la inclusión de Wilfredo Pedraza en la ampliación preparatoria por el caso Gasoducto Sur Peruano por presunta obstrucción a la justicia tiene dos vertientes: tratar de influir en los testigos y por peligro procesal.

“Pedraza podría representar a una organización criminal, en donde se incluye también a la señora Nadine Heredia”, declaró en Radio Nacional.

PUEDES VER Fiscal Mori amplía investigación por el caso Nadine Heredia e incluye a Wilfredo Pedraza

Vela Barba precisó que la relación de Pedraza con Heredia es de público conocimiento y eso tiene que ver no solo con el caso Gasoducto del Sur, sino también en la investigación por lavado de activos provenientes de aportes ilegales de la empresa Odebretch y OAS.

Sostuvo que para la Fiscalía el caso es sumamente grave debido a que establece una modalidad análoga con otras investigaciones en las que se ha detectado que se busca intervenir en los testimonios, los cuales “deben ser de absoluta espontaneidad y veracidad”. Añadió que “el testigo no puede mentir y, como tal, la averiguación y contribución se ve gravemente afectada cuando a partir de las defensas legales, se busca más bien preparar a los testigos para que mientan o amenazarlos para que no digan la verdad”.

PUEDES VER Aspirante a colaborador eficaz reveló favorecimiento a Odebrecht en Gasoducto

La inclusión de Pedraza en la investigación se dio después de que el exministro Jorge Merino, aspirante a colaborador eficaz, sostuvo que el exabogado de Heredia le pidió que mienta.

Aseguró que en el 2018, Pedraza le pidió declarar que no tuvo conversaciones con la ex primera dama y que no había realizado coordinaciones con ella durante su gestión como ministro de Energía y Minas.

El dato

La fiscal del Equipo Especial Geovana Mori recibirá las declaraciones de Wilfredo Pedraza el 7 de setiembre y del exministro Merino el 14 de ese mes.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.