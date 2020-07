Pedro Cateriano sobre Ollanta Humala: No me arrepiento de haber servido al país en su gobierno

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, reiteró no estar arrepentido de haber participado del Gobierno del expresidente Ollanta Humala, investigado por presuntos actos de corrupción, asegurando que se dedicó a servir al país.

Señaló que ante las imputaciones de la Fiscalía contra el exmandatario y su esposa Nadine Heredia, de supuestamente haber recibido dinero ilegal de Venezuela y sobornos de la constructora Odebrecht, marcó distancia porque él no actuó de manera incorrecta.

“No me arrepiento de haber servido a mi país, una persona que asume la función pública lo hace para prestar servicios al país. Si una tercera persona o un amigo o cercano políticamente traiciona la confianza no involucra a la persona, pero ciertamente hay que marcar las distancias, y eso es lo que ha ocurrido”, declaró Cateriano Bellido en entrevista con ATV.

El Ministerio Público considera que Ollanta Humala y Nadine Heredia con responsables de los delitos de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos, cometidos en las campañas electorales del 2006 y 2011.

“Eso requiere una profunda investigación”, mencionó al respecto el primer ministro y agregó que siempre ha respaldado el trabajo del Equipo Especial del caso Lava Jato, a cargo de los casos de corrupción que involucran a las exautoridades políticas.

“Yo sigo hace 21 años viviendo en el mismo departamento, con mi misma conducta y a diferencia de otros no tengo aspiraciones de ser millonario, no tengo debilidad por los departamentos y casas en el extranjero, yo aspiro en este momento ha servir a mi país”, consideró.

Pedro Ctaeriano fue le ministro de Defensa de Ollanta Humala por cuatro años y en el quinto pasó a ser su primer ministro. Foto: La República.

PUEDES VER Edgar Alarcón cambió indebidamente sus declaraciones juradas

Cateriano: “Siempre he combatido es el golpismo y la corrupción”

El actual titular de la PCM mencionó que el objetivo de su cargo es lograr un consenso con los otros poderes del Estado, como el Congreso de la República. No obstante, reiteró que sus discrepancias con el fujiaprismo se debe a que “luchaba” contra “el golpismo y la corrupción”,

“Siempre he combatido es el golpismo y la corrupción, no he arrepiento de eso. Eso ha tenido un costo político naturalmente para mí, pero de otro lado también un conocimiento. Ciertamente que Mulder, Del castillo me ataquen para mí es una condecoración. Lo que tengo que hacer es un juego democrático, es lo que he prometido y en eso estoy. Si cumplo, francamente me retiraré tranquilo y habré aportado al desarrollo del país con modestia, pero con satisfacción”, declaró Cateriano.

Asimismo, indicó como conclusión que ha servido al país y “en algún momento con demasiada pasión”. Remarcó que fueron archivadas las acusaciones en su contra en su anterior periodo como primer ministro, al lado de Ollanta Humala.

PUEDES VER Gabinete Cateriano pedirá voto de confianza en la primera semana de agosto

Cateriano sobre Vizcarra: “Al presidente recién lo estoy tratando”

Respecto a su relación con el jefe de Estado, Martín Vizcarra, manifestó que han dialogado de manera abierta y recién lo está tratando, pero que han coincidido en sus objetivos democráticos para el país.

“Al presidente Vizcarra recién lo estoy tratando, no tenemos una larga relación ,pero estos días que he tenido la oportunidad de tratarlo, los diálogos han sido abiertos, sinceros, pensando en lo democrático para el país”, afirmó Pedro Cateriano.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.