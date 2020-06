Congresista César Combina entregó mascarillas con logo de Alianza para el Progreso

El legislador César Combina, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, entregó mascarillas de protección frente al nuevo coronavirus (COVID-19) con el logo impreso de su partido, su silueta y su apellido.

La entrega de estos equipos de protección individual fue difundida por una usuaria de Twitter. Ante esa publicación, Combina Salvatierra señaló que financió la compra de esos materiales con su propio presupuesto ante la demora de respuesta por parte de instituciones del sector Salud y del propio Gobierno Regional de Junín (GRJ).

“He donado con mi propio presupuesto aproximadamente 10 mil mascarillas en las zonas rurales de la selva central después de esperar más de 2 meses respuesta del GRJ, Diresa y Minsa”, escribió en Twitter.

Publicación en Twitter sobre las mencionadas mascarillas.

Sin embargo, horas después, en declaraciones para Perú 21, el mencionado congresistas señaló que la impresión gráfica sobre las mascarillas es “un error” en la orden de elaboración.

Según explicó, inicialmente estos productos se repartían sin impresiones, sin embargo, le informaron que parte de la población beneficiada vendía mascarillas similares. Ante ello, pidió a su proveedor la colocación de alguna identificación, producto final por el que es cuestionado en redes sociales.

“Al no haber identificación, algunas malas personas [vendieron las mascarillas]. No sé cuántas cajas se pueden haber ido a la venta. Llamé a otros productores y les dije que pongan algún tipo de identificación. Algunas cajas han salido con un logo, el de Alianza para el Progreso. Y otro tipo de identificación que dice ‘Donación prohibida la venta’. [...] Nosotros ordenamos que se consigne que se prohíbe la venta. Que se sepa que es una donación y no podía ser vendido”, manifestó.

Acto seguido, Combina Salvatierra rechazó que esta donación haya tenido fines proselitistas y se disculpó con las personas afectadas.

“Si hubo un error de impresión, asumo esa responsabilidad. [...] Fue una decisión que se tuvo que dar porque la selva está abandonada”, agregó.

