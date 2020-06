RMP: Si Arranca Perú va al ritmo de la Reconstrucción, existirán empleos en el 2023

El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó el último lunes que pondrá en ejecución el plan Arranca Perú, un proyecto de inversión pública para impulsar la reanudación de actividades económicas y la creación de más puestos de trabajo.

Rosa María Palacios, en su reciente edición de Sin guion, consideró que esta propuesta es una buena alternativa para generar empleos al futuro, pero criticó que no se hayan implementado medidas para mejorar al necesidad de las personas en el presente.

En esta línea, sostuvo que el plan Arranca Perú no tendrá los efectos esperados si va en el ritmo de la Reconstrucción con Cambios, por el Fenómeno del Niño Costero en el verano de 2017, por el que esta semana suscribirán un acuerdo para que otro Estado se haga cargo.

“Se ha entregado toda la ejecución de la obra a otro Estado. El Estado peruano reconoce que es incapaz de poder ejecutar la obra pública y entrega toda la ejecución a Reino Unido de la Reconstrucción que era en el 2017. Si Arranca Perú va a ese ritmo, en el 2023 veremos que existen algunos empleos. Arranca Perú probablemente se ejecute el año que viene”, sostuvo.

En esta línea, Palacios indicó que el motor para levantar la economía peruana, que tuvo un descrecimiento del 40 % en abril pasado, es el sector privado, del que algunas actividades aún no han podido reiniciar.

“El motor para que arranque el Perú tiene que estar en el sector privado. Lo único que dijo el presidente es que el miércoles aprobarán un decreto para que abran los centros comerciales. Parece que el Estado no tiene ningún apuro. Es inconstitucional que el Ministerio de Trabajo esté denegando la suspensión perfecta de labores”, reiteró la abogada.

Otro tema al que criticó de manera enfática es que el ministro de Salud, Víctor Zamora, dijo que sí se hace seguimiento a los contagiados sobre el círculo de contacto que realizó, pese a que, mencionó Palacios, esto no se ha efectuado.

“A ninguna persona que se le haya diagnosticado, se le ha preguntado su círculo de contagio, excepto al paciente 0. El ministro dijo que sí se hacía y que estaba todo en la aplicación Perú en tus manos. No se puede discutir cuando se dice que sí existe lo que no existe. No hay seguimiento, cerco, no lo hay. (...) La pregunta que nos hacemos todos es ¿qué tiene que arrancar acá?, ¿arrancar qué?”, mencionó Rosa María Palacios.

