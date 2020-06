Omar Chehade pide a Consejo Directivo reconsiderar decisión sobre los decretos de urgencia

El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, comentó este miércoles que está en desacuerdo con la decisión del Consejo Directivo del Congreso de disponer que los 68 decretos de urgencia que emitió el Gobierno durante el interregno parlamentario sean revisados primero por las comisiones ordinarias y luego por el grupo de trabajo que preside.

“Nosotros no estamos de acuerdo, entiendo que han votado por mayoría en el Consejo Directivo, yo no soy miembro del colegiado. [...] La Comisión de Constitución será la segunda, no la principal ni la primera”, declaró a Andina.

PUEDES VER Richard Swing acudirá este viernes a la Comisión de Fiscalización del Congreso

Tras ello, Chehade Moya pidió al titular del Congreso, Manuel Merino, y a los integrantes del Consejo Directivo, a que reconsideren su reciente votación sobre el referido caso.

“La Comisión de Constitución es la primaria en temas constitucionales, más allá que haya otra comisión ordinaria que también pueda revisar los decretos de urgencia, pero la Comisión de Constitución no puede ser secundaria sino primaria”, señaló.

PUEDES VER Pedido de Walter Ríos para salir de prisión se evaluará este viernes

Según indicó el legislador de Alianza para el Progreso, la revisión de los decretos de urgencia primero en las comisiones ordinarias y luego en Constitución implicará más tiempo, por lo que no se estaría tomando en cuenta que el actual Parlamento tiene un corto periodo de funciones.

En otro momento, Omar Chehade mencionó que el legislador Gino Costa, del Partido Morado, preside el subgrupo dentro de Constitución que es el encargado del análisis de los mencionados decretos de urgencia.

El último martes 9, con 20 votos a favor y 7 en contra, el Consejo Directivo aprobó que las comisiones Ordinarias, así como la de Constitución, revisen los decretos de urgencia que emitió el Gobierno entre la disolución del anterior Congreso y la instalación de la actual representación nacional.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.