Partido Morado invoca que se apruebe la paridad y alternancia para las elecciones del 2021

El Partido Morado pidió a la Comisión de Constitución y Reglamento aprobar el predictamen que propone adelantar la paridad y alternancia al 50% en las listas de candidatos a las elecciones generales del 2021, ya que la ley aprobada por el disuelto Congreso establecía que estos mecanismos debían aplicarse progresivamente hasta el 2031.

A través de su cuenta de Twitter, la agrupación política señaló que la paridad y alternancia afirmará la igualdad entre hombres y mujeres, cerrando así las brechas de género que, en la actualidad, no permiten que se compartan los espacios de poder y toma de decisiones de forma equitativa.

“En el Perú, las mujeres no tienen las mismas oportunidades ni posibilidades de ejercer sus derechos políticos. Es un hecho innegable que debe corregirse inmediatamente. Por ello, la igualdad no puede ser progresiva, ni condicionarse a negociaciones políticas tradicionales. No es un tema de privilegios, sino de derechos y de principios. Tenemos la oportunidad de cambiar esa historia y podemos hacerlo ahora”, se lee en el pronunciamiento del partido.

Este comunicado del Partido Morado se produce horas antes que la Comisión de Constitución, grupo que preside Omar Chehade (Alianza para el Progreso), debata un nuevo predictamen que adelanta la paridad y alternancia al 50% a partir del 2021, además de proponer la eliminación del voto preferencial.

El último punto del mencionado planteamiento no fue incluido en el primer predictamen, debatido la semana pasada, que quedó sin resolverse, luego que predominara la abstención en la Comisión de Constitución.

Este medio informó este martes que Chehade comentó que se hizo el ajuste en el nuevo predictamen, en referencia a la eliminación del voto preferencial, luego de lo ocurrido en el debate de la semana pasada.

"Por primera vez en muchos años, se prioriza la democracia interna y la meritocracia dentro de los partidos, a través de la eliminación del voto preferencial”, declaró.

