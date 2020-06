Ministro Martos sobre altos costos del oxígeno: “Es una traición a la patria”

El ministro de Defensa, Walter Martos, enfatizó que los peruanos que se aprovechan subiendo los precios de los balones de oxígeno, producto elemental para el tratamiento contra el nuevo coronavirus, deben ser acusados de traición a la patria.

En las últimas semanas, ciudadanos han denunciado que empresarios cobran hasta 4.800 soles cada balón de oxígeno, un aumento de casi 20 veces más de su precio normal. Ante el estado de emergencia nacional por la pandemia, que ha provocado hasta este domingo 7 de junio 196.515 casos de contagios y 5.465 fallecidos, ese costo es inaccesible.

"Estamos cansados de la corrupción en tiempos normales, pero en esta época tan critica que vemos a hermanos que están haciendo una cola para conseguir un balón de oxígeno para que no fallezca un ser querido y hayan personas, que ya no puedo llamar irresponsables, no sé qué adjetivos le puedo poner, aquellos que tratan de lucrar con la vida de otras personas creo que no podemos llamarlos peruanos y es una traición a la patria efectivamente”, declaró para Canal N.

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef) se unió al pronunciamiento de la jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, quien confirmó para La República que deberían ser considerados responsables de este delito los que especulan con los medicamentos, agravando el hecho por hacerlo durante el estado de emergencia sanitaria por la pandemia.

Los balones de oxígeno son altamente demandados por la población en medio de la pandemia.Foto: Deysi Portuguez / GLR-URPI.

El presidente Martín Vizcarra también rechazó las prácticas de especulación en los medicamentos como en los balones de oxígeno, y, para que no vuelvan a darse, declaró el producto de interés nacional lo que le permite importarlo de países vecinos.

Respecto a la evolución del nuevo coronavirus, indicó que esta enfermedad es muy heterogénea y que por este desenvolvimiento se están evaluando en tomar medidas “focalizadas”, dependiendo de la tasa de contagios en cada región.

“La pandemia es muy heterogénea. Hay algunas regiones que están en una meseta y comenzando a bajar, mientras que en otras recién está comenzando la velocidad del contagio. Como cada una tiene una particularidad, estamos conversando con los gobernadores y los alcaldes porque son los que mayor responsabilidad deben de tener”, mencionó.

Ministro de Defensa sobre embajadores

Por otro lado, Walter Martos cuestionó el accionar de los embajadores de Canadá, Francia, Colombia y Australia quienes enviaron una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino, en la que cuestionan la ley que suspende el cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia.

“Creo que los embajadores no han seguido los procedimientos correctos que dictan la diplomacia. Ellos han debido dirigirse a través de nuestra Cancillería como está establecido y no ha sido así, pero ya han pedido las disculpas del caso y nuestro canciller los va a comunicar en un determinado momento al Congreso”, señaló.

Congreso informó que la Cancillería se comprometió en hacer respetar la soberanía nacional. Foto: Congreso.

Resaltó que el Tribunal Constitucional es el que se debe pronunciar sobre la mencionada norma luego que el Poder Ejecutivo haya presentado una acción de inconstitucionalidad para evitar que entre en funciones.

