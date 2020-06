Congresista Perci Rivas: “Lo que viene es saber por qué el cabo Wilber Carcausto abandonó el cuartel”

Sobre la ubicación del soldado Wilber Carcausto, quien estuvo como desaparecido desde el 10 de mayo, el congresista Perci Rivas expresó su satisfacción y señaló que estará atento a las investigaciones que realizará el Ministerio Público sobre los hechos que obligaron al joven a abandonar su servicio militar en forma abrupta.

“Yo estoy más tranquilo porque Wilber fue encontrado. Ya se logró el primer objetivo. Ahora lo que queda es saber las circunstancias que habrían sucedido en el cuartel militar de Tacna, donde prestaba servicios, para haber tomado la decisión de abandonar el lugar”, manifestó.

El legislador de Alianza para el Progreso y miembro de la Comisión de Defensa Nacional y Control Interno del Congreso agregó que espera que no se haya producido ningún hecho que atente contra los derechos humanos de Carcausto, porque eso no hablaría bien de una institución que en este momento de lucha contra la pandemia se le necesita tanto.

Dijo que la aparición del soldado ha traído felicidad a los padres del cabo así como a la población de Tacna porque este hecho trajo a la memoria algunos acontecimientos similares ocurridos en los años 90. De ahí que solicitara una reunión con el ministro de Defensa, la misma que se produjo el jueves pasado. En la cita el titular de Defensa le aseguró que se iba a desplegar todos los esfuerzos en la búsqueda de Wilber Carcausto.

Perci Rivas reiteró que ha puesto su despacho a disposición para darle el acompañamiento y las garantías de lo que vaya a suceder en las pesquisas de la Fiscalía, porque le causa sorpresa y duda algunas voces que dan a entender que podría ser un desertor, resaltando una mala conducta.

“Esas tendencias hacen que ponga a disposición mi despacho y todo lo que esté a mi alcance para la seguridad de la familia del joven y de la misma institución, al cual respeto mucho porque le he entregado dos años de mi vida y soy licenciado de las Fuerzas Armadas. Son algunos hechos que han motivado mi compromiso con el cabo Wilber Carcausto, yo también he sido cabo como él, he pasado por esa vida castrense en Ayacucho y en Lobitos, Piura”, precisó Rivas.

