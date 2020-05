RMP: “Esta confrontación va a terminar con la censura al Gabinete de Vicente Zeballos”

La periodista Rosa María Palacios comentó en una nueva edición de Sin Guion sobre la reciente confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso luego que este último solicite la presencia del Gabinete Ministerial en el Parlamento.

“Esto es una escalada, en esta confrontación que va a terminar con la censura a Vicente Zeballos, que se niega, no solo a ir presencialmente, que ahí puede tener la razón, se niega a presentar la política general del Gobierno”, sostuvo RMP.

El último martes 19, el presidente del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, informó que fue remitido con un oficio del Congreso donde lo convocan, junto a su gabinete, a una sesión presencial para solicitar el voto de confianza y explicar los decretos de urgencia expedidos durante el interregno parlamentario.

“Este Consejo de Ministros ya preexistía a este Parlamento. La investidura se da cuando preexiste el Parlamento y sobreviene un nuevo Consejo de Ministros”, señaló Zeballos Salinas.

Sobre ello, Rosa María Palacios sostuvo “(lo dicho por Zeballos) es un error porque, en efecto, la Constitución no prevé esta situación, pero si prevé que todo Consejo de Ministros deba tener una investidura y este Consejo de Ministros no la tiene, por lo tanto, en el espíritu de la Constitución no le quita ni le pone nada al sr. Zeballos que vaya al Congreso”.

“Ir al Congreso puede ser una metáfora, no tiene que ir presencialmente por las razones de contagio que conocemos”, acotó.

Asimismo, RMP explicó que la confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo ya venía ocurriendo por las normas “absolutamente populistas y demagógicas”.

No obstante, resaltó que el Ejecutivo debe reflexionar sobre las venideras elecciones parlamentarias y presidenciales del 2021.

La periodista alega que si bien los actuales congresistas no pueden postular de nuevo al Congreso, sí pueden hacerlo para las elecciones presidenciales. Además, remarcó que en el 2022 habrá comicios para alcaldías, gobernadores y consejeros regionales.

“Por eso están lanzando toda clase de propuestas demagógicas que no tienen sustento, pero que les genera una base de votos para esas elecciones próximas del 2022”, dijo.

