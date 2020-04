Parlamentarios rechazan que “impuesto solidario” lo paguen los trabajadores

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que volverá a pedir al Congreso facultades en materia tributaria y financiera. Además, adelantó que propondrán un “impuesto solidario”, medida que el Gobierno aún sigue estudiando.

Sin embargo, a pesar de que no hay nada concreto, las reacciones en el Parlamento no se hicieron esperar. El vocero de Unión por el Perú, José Vega, afirmó que el jefe de Estado está equivocado y que este impuesto debe aplicarse a los ricos y no a los trabajadores como se viene especulando en estos días.

“Este ‘impuesto solidario’ lo deben pagar los millonarios, los empresarios cuyos ingresos son miles de soles. No es posible que se pretenda hacer pagar a personas que ganan 8 u 10 mil soles como se comenta. Además, el Gobierno debe entender que esto no se le debe aplicar a los trabajadores. Si es así, nosotros no le daremos las facultades que pidan. No se puede aplicar a los sueldos sino a los que tienen riquezas, patrimonio”, declaró Vega.

Lenin Checo, portavoz del Frente Amplio, también se sumó a los cuestionamientos y dejó claro que el presidente Vizcarra no puede, en su opinión, ponerse del lado del empresariado.

“Es inaceptable que el sector que se vea perjudicado sea el de los trabajadores. Esto debe ser un impuesto para todos que tienen ingresos altos como mineras, empresas, entre otras grandes corporaciones que nunca has sido justas”, declaró.

“EL presidente está confundiendo las cosas. Hay personas que han acumulado fortuna y ellos deberían pagar mayor impuesto…Hay clase trabajadora que gana por encima del promedio y no se le puede cobrar más. Eso es absurdo”, agregó Checco.

Rennán Espinoza, vocero de Somos Perú, dijo que aún no hay nada concreto por parte del Gobierno. No obstante, dijo que los trabajadores no deberían asumir este “impuesto solidario”. “Hay que saber si el país tiene o no tiene plata. El país tiene ahorros y no le veo ningún sentido sacarle más plata a la gente que tiene un poco más de ingresos. Esto podría fomentar la informalidad”, declaró.

La parlamentaria Zenaida Solís del Partido Morado afirmó que no hay nada claro sobre el tema. “No tengo idea de cómo es ese “impuesto solidario” porque el premier ha dicho una cosa, el presidente dice otra y la ministra de Economía no ha dicho nada. No queda claro qué tipo de impuesto es”, afirmó.

En tanto, cabe precisar que el Frepap presentó un proyecto de ley para aplicar impuesto de hasta 3 % a las grandes fortunas.